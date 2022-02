La "preocupació" de Yolanda Díaz

El 15% de contractes nous de gener, indefinits

"Laés que aquesta reforma és la que hauria negociat, signat i votatsi hagués estat vicepresident del govern espanyol". Aquesta ha estat una de les principals frases de la intervenció deen el debat de la reforma laboral, durant el qual ha retret com la-tant elcom- ha negociat el text. "ERC no funciona sota amenaça. Això ha estat un procés de pressió i de negació, no de negociació. La posició inexplicable no és la nostra, perquè ens han votat per fer això que estem fent aquí", ha indicat el portaveu dels republicans a Madrid. Malgrat el to dur, també ha indicat que "no s'acaba el món" pel fet que es trenqui la majoria de la investidura, perquè "demà" s'haurà de continuar "parlant"."Les, agradi més o menys. Quan véns aquí dient que això és el que hi ha i que no es toca, tu no et creus el Congrés, et penses que és un notari. I això és un precedent perillosíssim que ens preocupa", ha remarcat Rufián. El portaveu d'ERC ha posat de manifest que el cost de l'acomiadament és "exactament el mateix". "No s'ha volgut recuperar una indemnització justa per a acomiadaments injustos. Podien, i ho van prometre. Nosaltres ho proposàvem, i tenien la majoria d'esquerres per fer-ho. Que la reforma agradi a la CEOE no és casualitat", ha ressaltat Rufián.El dirigent republicà ha retret que no es recuperin els. "Si t'agrada o si et diuen que t'ha d'agradar la mateixa reforma laboral que agrada a la FAES, al Banc Santander i a Ciutadans, qui s'equivoca? Tu o ells? ERC no està avui demanant al govern espanyol que compleixi amb les promeses i el programa nostre. Només li està demanant que", ha assenyalat Rufián. "Aquesta no és la derogació de la reforma laboral, és el retoc que et van prometre que no farien. Que ningú et digui que si això no es vota és que torna el text del PP. Si li vens a algú una moto i és una bici, i et diu que té rodes, li estàsi l'estàs intentant estafar. I nosaltres no estem per estafar ningú", ha indicat., diputat de la, ha posat de manifest que Díaz no ha derogat la reforma laboral del PP, a diferència del que prometia en campanya. "Han faltat als compromisos amb la classe treballadora. Elssón molt fràgils, i en matèria de subcontractació no hi ha avenços", ha remarcat Botran. "Tenen el suport de la patronal, de la FAES i de la banquera Botín. Els voten Ciutadans i els, de manera que qualsevol avenç és irrisori. Estan dilapidant una força acumulada", ha ressaltat el diputat anticapitalista, que ha qualificat com un "error" el "fiasco" del text. "Continuarem lluitant per la derogació de la reforma del 2012", ha asseverat el diputat.L'encarregat de fixar la posició -contrària al text- per part deha estat, que ha criticat que a la patronal se li hagi atorgat "dret de veto". Després ha pujat al faristol, portaveu del, ha retret al govern espanyol que no hagi tingut cura del Congrés a l'hora d'aprovar la mesura un cop aprovada amb sindicats i patronals. "Ho vam advertir fins i tot a Pedro Sánchez", ha indicat Esteban. "Saben perfectament que el contingut un problema, ha estat la por escènica", ha ressaltat el portaveu del PNB, que ha acusat la patronal d'unper part de la patronal en la línia de no tocar "ni una coma" de la reforma., diputat del, ha assenyalat que el diàleg social hauria quedat "tocat de mort" si no s'hagués aprovat el text. "Es provocaria que no es millorés el marc de relacions laborals i que no arribessin els fons europeus", ha asseverat Bel, que ha posat de manifest l'esforç de sindicats i patronals. L'ha contraposat amb els esforços per "avançar la patronal per la dreta i per l'esquerra als sindicats"., líder dea Madrid, ha lamentat que "s'exclogui" la "majoria de treballadors de Catalunya maltractats pels governs espanyols", també l'actual. Nogueras ha defensat recuperar competències per la Generalitat, i li ha retret a Díaz que en el diàleg social s'han "oblidat per complet" el 99,8% del teixit empresarial català.Qui ha aprofitat per treure pit és, líder de, que ha indicat que gràcies als seus vots favorables són ERC i Bildu els qui perden "poder de negociació". "Els contractes dels treballadors ja no depenen del que decideixin en un despatxi Gabriel Rufián", ha destacat Arrimadas, que ha indicat que els republicans i l'esquerra abertzale han "perdut" gràcies a ells. "Triomfa la sensatesa", ha insistit la dirigent de Ciutadans, que ha indicat que el seu partit servirà perquè el govern espanyolmentre estigui al poder.Díaz ha admès la sevapel fet que hi hagi partits que no donen suport a un diàleg social -l'acord amb sindicats i patronal- que reivindica que canvia el paradigma del mercat de treball perquè ataca la precarietat. Ha lamentat que durant dies i setmanes aquells que voten en contra de la reforma s'hagin referit a ella com ao que es consideri que és una norma que no canvia res. "M'entristeix que se substanciï en, que no ajuden a superar el descrèdit de la política", ha afirmat.La ministra de Treball i futura candidata de Podem ha tornat a insistir que la dicotomia que es resol aquest dijous al Congrés és si es manté la reforma laboral del PP i si es vota a favor o no del. I que ella entén la política com l'art del diàleg, de la negociació permanent i de teixir acords. Tot i això, tant ERC com Bildu i el BNG han assenyalat que el govern espanyol s'hala reforma laboral tramitant-la com a projecte de llei perDíaz ha defensat, però, el pacte "laboriós i artesanal, molt complex" forjat amb els sindicats majoritaris i la patronal, que ha definit com una "gran lliçó per a la política", que no és ", és arribar a acords encara que no s'aconsegueixi el 100% dels seus objectius". Un discurs articulat per reivindicar la seva trajectòria com a ministra i pensat també per projectar-se en el que queda de legislatura.En referència al contingut de la reforma, Díaz ha subratllat la flexibilitat interna, lai la, motius suficients, ha dit, per votar a favor de la reforma. "La contractació indefinida ja és la norma al nostre país", ha proclamat. Com a dada, ha explicat que durant el mes de gener el. Ha recordat també que es posarà fi als 8 milions de contractes per obra i servei que hi ha vigents a l'estat espanyol. "Donar l'esquena a aquesta reforma és tornar-nos a la casella de sortida en el joc funest de la precarietat", ha insistit Díaz, que ha afegit que ningú amb el seu vot hauriade contribuir al "retrocés" dels drets laborals., ha conclòs.Especialment contundent ha estat el PSOE a través de la seva diputada Esther Peña, que que ha deixat caure que posicionaments com el d'ERC o el PNBperquè, si fos per ells, mantindrien "l'esperit de la senyora, que va dir que es fotessin els treballadors del país". El PP, per la seva banda, ha ratificat la utilitat de la reforma que van aprovar el 2012 i ha carregat contra Díaz. "Vostè va arribar aquí com a líder dels piquets i surt avui aquí al capdavant de la troika", li ha etzibat

