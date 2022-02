Aragonès reclama actuar «en positiu» i «no només a la reacció» en el cas Juvillà

El president de la Generalitat,, ha reclamat aquest dijous una estratègia compartida a l'independentisme. El mateix dia que, per segon cop, s'ajornen les reunions amb partits prèvies a la seva conferència del 14 de febrer, el president ha recordat que l'independentisme "ha avançat quan s'han ajuntat la unitat d'acció i la proposta en positiu". "La situació complexa que vivim les darreres setmanes, com amb el qüestionament de la voluntat popular que suposa la, han de fer que no actuem només a reacció, sinó que passem a l'ofensiva democràtica, que actuem en positiu", ha explicat.En aquest sentit, ha mostrat el seu suport al diputat de la CUP afectat per l'episodi i ha manifestat estar al costat del Parlament, "que és qui està gestionant-ho". Aragonès, que creu que la retirada de l'escó "des del punt de vista polític i de la legitimitat democràtica no té sentit", considera que és el moment "d'actuar tots en defensa de l'escó" però deixant clar que "l'abast i com es fa ho ha de decidir el Parlament". "La Mesa, la comissió de l'Estatut del Diputat i la presidenta,. A ells els toca la responsabilitat i saben que tenen tot el meu suport", ha reblat.Per últim, davant l'amb Aragonès al Parlament si ERC no dona –com sembla que serà- suport a la reforma laboral al Congrés, el president s'ha mostrat tranquil. "Amb els comuns tenim un acord de pressupostos. Aquest acord el complirem perquè el Govern sempre acompleix els acords. Espero que el grup dels comuns vingui i participi de les comissions de seguiment. Veurem si mantenen la voluntat de donar compliment a l'acord que tenim", ha dit.Sobre laque s'aprova aquest dijous al Congrés, ha dit no és la que necessitaria Catalunya. Més enllà de manifestar la coincidència "personal" amb els arguments d'ERC per rebutjar el text, ha explicat que, com a Govern, tampoc la veu clara. "Veiem que és absolutament insuficient, fins i tot en competències: no ens retorna l'autorització administrativa prèvia en els acomiadaments, no reforça la capacitat de la inspecció de treball. Queda molt lluny de les expectatives, les promeses públiques i de les necessitats que tenim per a donar resposta als problemes laborals de Catalunya", ha sentenciat en ser preguntat en roda de premsa.

