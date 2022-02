La jutge arxiva la causa que afectava l'expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve

La magistrada del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona,, ha tancat diverses peces de l'i manté oberta la que va donar lloc a l', sobre el finançament de l'independentisme. Entre les peces arxivades hi ha les que afecten l'expresident de la, exresponsable de relacions internacionals a l'ens supramunicipal i ara amb càrrec a la Generalitat.La interlocutòria, de dues pàgines, acorda tancar les investigació perquè creu que no hi ha indicis de delicte en l'adjudicació de contractes públics i la concessió de subvencions. Ni la Diputació, que és acusació particular, ni la, s'han oposat a l'arxivament de les carpetes. Ara com ara es manté oberta la, que dona origen a l'operació Volhov i que té enel principal investigat.La causa neix el 2016 a partir d'una denúncia de lai la, i investiga la concessió de subvencions irregulars dels anys 2011 a 2015 per un valor total d'un milió d'euros. Segons la investigació, la Diputació va concedir ajudes sense seguir els criteris establerts a la llei per a projectes de solidaritat internacional a entitats i fundacions afins aque no es van destinar als seus objectius.L'operació, de nom Estela, es va fer pública el maig de 2018, coincidint amb la publicació de la sentència de la, amb un allau de detencions per part de la Policia Nacional pels delictes deper presumptes desviaments de diners de cooperació internacional a diverses entitats properes a Convergència a través de la Diputació de Barcelona.

