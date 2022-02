Les llicències per edat

L'expresidenta del Parlament de Catalunya,que "s'han de fer coses però s'han de fer de manera diferent". En una entrevista a RTVE, al programa Cafè d'Idees, l'exlíder de la cambra catalana ha recalcat que el referèndum ha demostrat que "per a poder fer un acte de desobediència, cal fer-ho diferent".ha explicat Forcadell.A preguntes de la periodista, l'expresidenta del Parlament ha considerat que, en la seva opinió, la intenció del president Pere Aragonès és la de "refer la unitat l'independentisme" i. Forcadell, però, ha admès que desconeix quin seria. Preguntada per si aquesta diferència radica en "fer-ho dins de la legalitat vigent", l'expresidenta del Parlament ha recordat que "si hi ha desobediència, no es compleix la legalitat"."Tots vam desobeïr al Tribunal Constitucional, l'1-O va ser un acte de desobediència col·lectiu". Forcadell ha insistit que el referèndum "va sortir malament" perquè va acabar amb els líders independentistes a la presó o a l'exili. "El que s'intentava amb aquell resultat era negociar amb l'estat espanyol, ha explicat Forcadell. "La intenció era posar-ho sobre la taula i a partir d'aquí, parlar d'independència", ha recordat.Forcadell també ha abordat la polèmica sobre les llicències per edat que va esquitxar el Parlament de Catalunya durant les últimes dues setmanes. L'expresidenta de la cambra catalana ha assegurat que quan va ser al capdavant de la institució vElla mateixa ha explicat que es va assabentar de l'existència del règim laboral el 2016 quan li ho va explicar el secretari general del Parlament.Va ser llavors, relata Forcadell, quan va engegar els tràmits per eliminar-la, que incloïen una negociació amb el Consell de Personal del Parlament. Amb tot, ha lamentat que no van ser-hi a temps perquè la legislatura es va acabar sobtadament, amb l'aplicació del 155, i que va ser "curta i convulsa". L'expresidenta sí que ha admès que haurien pogut "fer-hi més".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor