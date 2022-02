La Cambra preveu un creixement del 6,3% però alerta contra la inflació

El principal risc

Lade Barcelona ha presentat aquest dijous el seu, elaborat per l'equip d’AQR-Lab de la UB i el Gabinet d'Estudis Econòmics de la corporació. Ho han fet la presidenta,, i el cap del gabinet,. La Cambra preveu un creixement de l'economia catalana delper aquest 2022, però adverteix dels riscos que comporta laPer la Cambra, segons ha exposat Joan Ramon Rovira, el 2021 va ser l'any de l'inici de la recuperació. El 2022 serà el de la. Però el quart trimestre de l'any passat es va alentir el ritme de recuperació. Bàsicament per l'sobre el consum i el turisme, i per la incidència de la inflació sobre la indústria.La percepció general del quadre de l'economia és ambivalent., amb una taxa d'atur que s'ha reduït a xifres no vistes des del 2008 i amb un nombre d'afiliats al desembre que ha superat la xifra precrisi del 2019 en un 1,7% (01,8% al gener de 2022). Hi ha un gran impuls de l'que se situa un 8,6% per sobre del nivell prepandèmia, mentre que la privada és un 0,9% superior. Per tant, un 58% de l'afiliació creada el 2020-21 a Catalunya ha estat al sector públic. A això s'afegeix que el nombre de treballadors en ERTO s'ha reduït fins als 26.522 al gener, sent ja només el 0,9% de les afiliacions al règim general.El balanç de l'ocupació el 2021 respecte al 2019 per sectors confirma quesón els que més ocupació neta han creat, mentre que la restauració, l'hoteleria, l'automoció, el comerç i les activitats relacionades amb el turisme són els que més l'han reduïda.Aquesta bona evolució del mercat laboral el 2021 contrasta, però, amb laper al primer trimestre del 2022, i que afecta tant a la marxa dels negocis com al ritme de recuperació de l'ocupació. Aquest empitjorament de les perspectives econòmiques és resultat de la variant òmicron; de la pujada de la inflació per l'augment del, de les matèries primeres i del transport marítim, a més de la dificultat dede materials a la indústria i la construcció.Rovira ha expressat la confiança en què l'impacte d'aquestasobre el PIB sigui menys intens que en episodis anteriors, gràcies a les menors restriccions aplicades fruit d'una menor taxa de mortalitat.L'entitat estima que lacreixi un 0,9% el quart trimestre, moderant així el ritme d'augment de l'1,3% del tercer trimestre, i es mantingui entorn a aquesta xifra el primer trimestre de 2022. En aquest sentit, en termes interanuals, el creixement estimat seria del 5,4% el quart trimestre de 2021 i del 6,3% el primer trimestre de 2022."Estem recuperant-nos, però amb matisos", ha resumit Mònica Roca. La presidenta de la Cambra ha destacat que tant com la recuperació és important la seva qualitat, tot recordant l'aposta de l'entitat en favor d'unai d'alt valor afegit. Roca ha assegurat que els salaris a Catalunya "estan molt per sota del que són els salaris europeus". Per Roca, salaris, preus i productivitat estan estretament vinculats.Ha destacat també la necessitat de, estri clau per combatre l', que és del 27% enfront el 16% de la UE.. Ha explicat que un 30% d'empreses té dificultats per trobar el personal adequat, un percentatge que és superior en sectors com les TIC.La Cambra ha subratllat elper a la recuperació el 2022: l'evolució dels preus. Els pronòstics assenyalen quedurant la primera meitat de 2022 i que després iniciarà una etapa baixista, tot i que en el conjunt de l'any es podria situar prop del 4% en mitjana (3,8% segons les previsions camerals). Si aquest augment es consolida, aleshores l'efecte sobre l'economia pot ser elevat, generant un menor consum, una caiguda de la inversió i l'ocupació. Ara mateix, les empreses industrials estan patint especialment les dificultats de subministrament i en molts casos no poden traslladar l'increment de costos al mercat ni assumir-lo en els seus marges.El quadre macroeconòmic de previsions que fa la Cambra per a Catalunya el 2021-2022 apunta a unaque permetria recuperar el nivell de PIB precrisi a finals de l'any vinent. Tanmateix, l'alça de la inflació, la crisi de subministraments i la nova onada han fet que el Gabinet d'Estudis revisi lleugerament a la baixa la previsió del 2021 i el 2022, fins al 6,0% i al 6,3%, respectivament (a l'octubre era del 6,1% i 6,5%). Tot i així, les taxes de creixement continuen sent excepcionalment elevades.Els principals motors de la recuperació aquest any seran el consum privat i la inversió. Per una banda, el consum privat pot créixer un 5,4% el 2022 (igual que el 2021) beneficiant-se de l'estalvi acumulat i l'eliminació total de les restriccions pel control de la pandèmia. I per altra banda, la inversió podria créixer més d'un 7% afavorida per l'execució dels fonsEs preveu una, que ja a finals d'any estava donant senyals de robustesa. Rovira ha destacat el comerç exterior com a essencial, amb un novembre en què ha crescut un 7.9% respecte del 2019. Sobre els, de cara als propers trimestres, hi ha una expectativa d'una tendència descendent.Sobre si la inflació és conjuntural o estructural, Joan Ramon Rovira ha assenyalat que serà ", però encara no estructural, i pot durar mesos". Sobre les matèries primeres,. Tot i que el ferro està mostrant una tendència a la baixa. L'impacte de l'augment de preus sobre els salaris ha estat notable. L'increment de la inflació mitjana el 2021 ha estat del 2,9% i ha superat l'increment de salaris pactats en convenis (1,8%), creant una pèrdua del poder adquisitiu de l'1,1%.La Cambra ha aportat dades sensibles sobre les dificultats de subministraments de les empreses catalanes. Segons l'un 49% de les empreses de la indústria i més del 50% dels sectors de la construció i el comerç han manifestat tenir dificultats en aquest àmbit durant el tercer trimestre del 2021. Joan Ramon Rovira ha assegurat que els problemes d'accés als subministraments són més durs que en els moments més àlgids de la pandèmia.Sobre laque avui s'aprovarà al Congrés, Mònica Roca s'ha mostrat confiada en què la nova reforma contribueixi en la quantitat i, molt en particular, en la. Tant ella com Rovira han assenyalat que cal donar un marge de temps per veure l'impacte que tindrà. Roca ha mostrat preocupació pel fet que els convenis estatals s'imposis als de les comunitats autònomes en aquest àmbit.

