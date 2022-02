Vic rehabilita les Adoberies per transformar el barri i conservar el seu passat pelleter

FOTOS Obres i interioritats de les Adoberies de Vic Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Previous Next

Un projecte de 2,2 milions

D'un centre d'interpretació a sales coworking

La regidoria Fabiana Palmero a les Adoberies de Vic. Foto: Josep M Montaner.

Un motor per transformar el barri i la ciutat

El carrer de les Adoberies a Vic. Foto: Josep M. Montaner.

Viure a les Adoberies?

Aquest gener, han començat les obres a les. Es tracta de la primera fase dels treballs de rehabilitació dels edificis, números 2 i 4, que va adquirir l'per 400.000 euros. Tal com explica la regidora d'Urbanisme,, aquesta primera fase consisteix en "la neteja d'envans i altres estructures supèrflues" i "la consolidació del sostre", sobretot el que està a nivell de carrer.ha tingut l'oportunitat d'entrar a visitar els treballs de consolidació estructural. Aquestes obres són el primer gran pas per donar el valor que mereixen a aquests edificis tan significatius de la ciutat, a tocar del Mèder, i perAquests treballs inicials, que s'allargaran uns quatre mesos, tenen un pressupost de 159.000 euros i formen part d'un ambiciós projecte, que s'enfila a uns 2,2 milions. L'Ajuntament, que ha buscat finançament extern, està a l'espera de rebre la resolució d'1,5 milions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana -de l'1,5% cultural- per tirar endavant l'obra integral dels dos edificis.Palmero creu que el Ministeri els donarà. Un cop arribi la resolució, tindran un any i mig per adjudicar les obres i executar-les. "Haurem d'anar ràpid, però ho tenim controlat", afegeix la regidora. Per tant, la rehabilitació d'aquestes dues adoberies hauran d'estar acabades d'aquí a dos anys.La gran pregunta és:Què hi haurà en aquests dos edificis? Tot i que els usos s'han d'acabar de definir, "la idea és que a la planta baixa hi hagi", on s'expliqui laa la ciutat "amb tot el valor de béns mobles d'aquests edificis"."La intenció és", diu Palmero. Es preveu pujar amb un ascensor panoràmic de baix a dalt "per entendre el recorregut que feia la pell". Precisament, als baixos de l'edifici, on hi passa l'aigua del riu, es tractava i es treballava la pell, que acabava el seu procés als assecadors de les plantes de dalt.A la planta d'accés, es preveu ubicar-hi un. Pel que fa a les dues superiors, "suposem que seran de", apunta la regidora, destacant que serà un "espai diàfan i obert", també a entitats i ciutadania. Es vol que en ambdós edificis hi hagii es compti amb diversos socis participants en el projecte.L'Ajuntament sempre ha reiterat que amb la compra dels dos edificis es podrà exercir de motor per. "Estem treballant amb els propietaris perquè s'animin a rehabilitar-les", diu la regidora, remarcant que la iniciativa ha de ser publicoprivada: "Només amb la part pública és molt difícil tirar-ho endavant". "Entenem que fins que no es vegi consolidada la rehabilitació serà difícil, però som optimistes perquè és una molt bona iniciativa", apunta.A més de comprar aquestes dues adoberies, que donen entrada al barri, per "fer de motor de transformació", l'Ajuntament aviat expropiarà una altra adoberia que es va incendiar i que amb el temps ha esdevingut l'espai col·lectiu. D'aquesta manera, es podrà tenir un parc públic. En aquest sentit, Palmero destaca que a la primavera s'iniciaràper poder treballar els espais públics del barri de les Adoberies. "Què volem d'aquest espai? Com volem conquerir-lo i fer-lo nostre?", pregunta.D'altra banda, tal com explica la regidora, aquestes obres formen part "d'un projecte molt més gran": "La". De fet, es vol lligar a través d'equipaments, des de la-també en obres-, passant per les Adoberies, fins arribar a. De fet, aquest recorregut, acabarà al solar de l'antiga fàbrica Genís Antel, que l'Ajuntament va expropiar, i a on s'hi vol fer "" per a la ciutadania.En aquestes dues adoberies no es contempla, ja que els edificis estan definits com a equipament. Però, l'Ajuntament està treballant amb l'(ACA) perquè, en cas que la resta de propietaris vulguin rehabilitar-les, s'hi pugui viure. S'ha proposat per exemple el, és a dir, que en cas d'inundació, els residents puguin quedar-se a dins sense perill."No tenim clar que aquesta, però la segona [que estan en una cota més alta] segur perquè té sortida al carrer Aluders", puntualitza la regidora.

