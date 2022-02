Yolanda Díaz acusa ERC, PNB i Bildu de votar «no» a la reforma laboral per «rivalitat partidista»

"No ho he aconseguit". La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball,, s'ha enfilat al faristol del Congrés admetent que la reforma laboral s'aprovarà amb una majoria que no és la que pretenia. A la fotografia hi seran, i no partits com, els aliats de la investidura, a qui Díaz no ha estalviat crítiques. Els ha acusat de votar en contrai ha denunciat que s'han negat a" del que recull un decret que, ha defensat, tomba els fonaments de la reforma laboral del PP i "deixa enrere el treball escombraria".Díaz ha admès la sevapel fet que hi hagi partits que no donen suport a un diàleg social -l'acord amb sindicats i patronal- que reivindica que canvia el paradigma del mercat de treball perquè ataca la precarietat. Ha lamentat que durant dies i setmanes aquells que voten en contra de la reforma s'hagin referit a ella com ao que es consideri que és una norma que no canvia res. "M'entristeix que se substanciï en, que no ajuden a superar el descrèdit de la política", ha afirmat.La ministra de Treball i futura candidata de Podem ha tornat a insistir que la dicotomia que es resol aquest dijous al Congrés és si es manté la reforma laboral del PP i si es vota a favor o no del. I que ella entén la política com l'art del diàleg, de la negociació permanent i de teixir acords. Tot i això, tant ERC com Bildu i el BNG han assenyalat que el govern espanyol s'hala reforma laboral tramitant-la com a projecte de llei perDíaz ha defensat, però, el pacte "laboriós i artesanal, molt complex" forjat amb els sindicats majoritaris i la patronal, que ha definit com una "gran lliçó per a la política", que no és ", és arribar a acords encara que no s'aconsegueixi el 100% dels seus objectius". Un discurs articulat per reivindicar la seva trajectòria com a ministra i pensat també per projectar-se en el que queda de legislatura.En referència al contingut de la reforma, Díaz ha subratllat la flexibilitat interna, lai la, motius suficients, ha dit, per votar a favor de la reforma. "La contractació indefinida ja és la norma al nostre país", ha proclamat. Com a dada, ha explicat que durant el mes de gener el. Ha recordat també que es posarà fi als 8 milions de contractes per obra i servei que hi ha vigents a l'estat espanyol. "Donar l'esquena a aquesta reforma és tornar-nos a la casella de sortida en el joc funest de la precarietat", ha insistit Díaz, que ha afegit que ningú amb el seu vot hauriade contribuir al "retrocés" dels drets laborals., ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor