No és una llegenda urbana: com evitar que la teva Smart TV espiï converses?

Com es pot desactivar l'ACR?

No és cap llegenda urbana.. Les televisions intel·ligents, anomenadesels usuaris cada vegada que s'encenen els aparells. En una situació que ha preocupat de manera severa els consumidors, especialment als Estats Units -després de les revelacions de persones com Snowden-, l'FBI va realitzar una investigació en què va determinar que, "en el pitjor dels casos,per espiar els usuaris".La majoria de les associacions de consumidors adverteixen que cal revisar les clàusules de tots aquests productes tecnològics quan es compren. Bona part de totes les televisions que existeixen en el mercat actual, és igual la marca o el model,que hi ha al seu voltant. En principi, ho fan per a poder activar els codis de veu dels menús, però el que no saben la majoria dels usuaris és que l'enregistrament de les seves converses "poden ser enviades a tercers".Aquesta situació, quan un usuari va alertar de la clàusula de Samsung, que deia: "Samsung pot enregistrar i el seu dispositiu podria capturar els comandaments de veu i textos associats per avaluar i millorar el reconeixement de veu. Si us plau, tingueu en compte que si les vostres paraules inclouen informació privada o sensible, aquesta informació podria ser transmesa a empreses de tercers".Que no només tenen la capacitat d'enregistrar converses privades, sinó que a les televisions intel·ligents s'hi solen incloure dades molt sensibles en altres aplicacions, com a les plataformes de contingut per streaming (Netflix i companyia) o es fan pagaments bancaris. És per això que moltes empreses de ciberseguretatAquesta tecnologia, que fan servir empreses com-per a poder reconèixer totes les cançons-, apareix activada per defecte. És l'encarregada d'enregistrar la veu (i per tant les converses). Hi ha diverses maneres per a desconnectar l'ACR: la més dràstica és separar la televisió d'internet, però això obligarà a l'usuari a deixar d'utilitzar moltes de les eïnes de l'Smart TV.La segona, la més viable, i dependrà de la marca i el model, és desactivar-la a través de la configuració. Es recomana als usuaris dedicar-hi uns minuts per tal de trobar l'opció i fins i tot consultar en els contractes per tal de saber, exactament, quina és la part del menú on es troba aquesta opció i desactivar-la.

