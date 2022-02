Vídeo | Alexia s'atreveix amb una «espaldinha» a l'estil Ronaldinho

la millor jugadora del món, va tornar a demostrar ahir el seu ampli repertori tècnic, a l’abast de molt poques jugadores. Va ser en els últims minuts del partit contra el Llevant, que el Barça va guanyar per 1-4.Alexia va deixar bocabadats els espectadors, amb una assistència a Claudia Pina amb l’esquena, tal com va fer Ronaldinho diverses vegades al Camp Nou, i que sempre s’ha recordat com la històrica. La jugada no va acabar en gol gràcies a l’aturada de la portera del Llevant, Korenciova.tornava aquest dimecres després d’una lesió al genoll esquerre.

