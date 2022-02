serà la nova vicepresidenta den la junta que encapçala, si la llista rep l'aprovació dels socis, en la votació electrònica que es farà entre el 10 i el 26 de febrer. La llista d'Antich, l'única que s'ha presentat als comicis, ha rebut aquest dijous el vistiplau de la Junta Nacional, després de ser avaluada també per la Comissió Electoral de l'entitat.Al costat d'Antich i Terribas, la nova junta directiva d'Òmnium inclouràL'única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural haurà de rebre ara. A partir del 10 de febrer i fins al 26 podran validar-la via votació electrònica. El mateix dissabte 26 de febrer també es podrà votar al recinte on se celebrarà l'assemblea general de l'entitat, a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat.vicepresidències 1a i 2a, secretaria, tresoreria i 11 de les 18 vocalies. Terribas ocuparà la vicepresidència primera, mentre que Gay, portaveu d'Òmnium a Somescola i enginyera de camins, serà la vicepresidenta segona.Marina Gallés -advocada membre de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB-, serà la secretària de l'entitat, mentre que Marta Garsaball -advocada i directora de serveis del Departament de Cultura- exercirà les funcions de tresorera.seran vocals de la nova junta. Són l'exconseller Joaquim Forn, l'exdiputat cupaire David Fernàndez, la periodista Natza Farré, la periodista Natalia Touzon, la sociòloga i activista Iolanda Fresnillo, la biòloga, investigadora i empresària Núria Basi, el doctor en Filosofia Àngel Castiñeira, l'economista Gerard Pijoan, l'historiador Lluís Duran, l'advocat i politòleg Didac Amat i el politòleg Marc Sanjaume.

