Detingut un menor per llançar pedres des d'un pont als vehicles de l'AP-7

La pedra que va impactar al vehicle que circulava per l'AP7 a la Batllòria. Foto: Mossos Esquadra

Elsde la comissaria devanl'1 de febrer un joved'edat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. El noi va ldes d'un pont als vehicles que circulaven per l'a la Batllòria, al terme municipal de Sant Celoni.Els fets van passar el mateix dia pels volts de les cinc de la tarda quan es va rebre l'avís que hi havia uns nois llançant pedres als vehicles que circulaven per l'autopista AP-7 a. Es dona la circumstància que, dies abans, ja s'havien produït incidents similars al mateix lloc.Un testimoni que estava per la zona va explicar als agents que havia sentit el soroll de pedres impactant contra el terra i just en aquell moment va veure tres joves corrents que venien d'on s'havia produït el soroll. L'home va facilitar la descripció als agents i la direcció per on havien fugit els nois.

