TVE revela els vots per anar a Eurovisió: jurat i públic, totalment oposats

(TVE) ha volgut acabar amb la polèmica sobre el, el festival per elegir el representant espanyol a, fent públics els resultats. En una roda de premsa aquest dimecres, els organitzadors de l'emissora pública espanyola han exposat uns vots totalment oposats entre el públic i el jurat.En concret, al-missatges d'SMS- la proposta "" de Tanxugueiras va obtenir el 70% dels suports i la cançó "" de la catalana Rigoberta Bandini el 18%, respecte del 4% de la guanyadora final, la cubana amb arrels catalanes Chanel, amb la seva cançó "". Això s'entén perquè el jurat, del qual també se n'han publicat els resultats, va donar més suport a la vencedora final.Pel que fa al vot demoscòpic, Chanel va rebre el 13,88% dels vots, molt a prop de(14,59%) i(13,52%). En el cas dels jurats professionals, que atorgaven un número del 2 al 12 a cadascun dels participants, tres dels cinc van optar per donar la màxima puntuació a, mentre que els dos altres van fer-ho per Rigoberta Bandini irespectivament.Més enllà de posar fi a la polèmica, els resultats revelats pernomés han afegit més foc a les xarxes socials. Les gallegues i la catalana eren les grans favorites per representaral festival europeu de la cançó, però finalment serà la cubana amb arrels catalanes qui cantarà ael pròxim mes de maig.

