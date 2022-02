Descobreixen un nou símptoma de Covid: així és la costocondritis

Altres notícies que et poden interessar

A mesura que la pandèmia avança, cada vegada se'n coneixen més detalls. Un dels apartats més coneguts de laés el dels, especialment útils com a eina per intuir si tenim la malaltia del coronavirus o no, i com a ajuda per decidir si cal fer-se una prova o no.L'últim símptoma detectat és la, segons ha informat l'hospital pediàtric Johns Hopkins, de Baltimore. Aquesta afectació és una causa de mal al pit, especialment en joves i també en criatures i adolescents. Consisteix en laque connecta una costella a l'estern (os del pit) i el dolor es pot assemblar a un atac cardíac o altres malalties del cor.La costocondritis també es coneix com ai síndrome costoesternal. De vegades, el dolor pot anar acompanyat d'inflor. No hi ha un tractament específic per a la malaltia, que, així que s'acostuma a basar en antiinflamatoris per alleujar el dolor.​​​​​​​​​

