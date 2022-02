Sanitat retira un lot d'un fàrmac utilitzat per angines de pit

Altres notícies que et poden interessar

Sanitat ha retirat un lot dede, un medicament que s'administra per via sublingual i es presenta en forma de comprimit. El seu principi actiu és la nitroglicerina i s'empra com a medicament d'urgència en una crisi dolorosa d'angines de pit.En concret, l'organisme regulador espanyol ha reclamat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del, amb data de caducitati la seva devolució al laboratori deon s'ha fabricat.El motiu de la retirada és "un resultat fora d'especificacions a l'assaig de valoració de contingut en els estudis d'estabilitat", segons explica l'(AEMPS).​​​​​​​​​

