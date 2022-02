Bartomeu amenaça amb emprendre accions legals contra Laporta

Resposta oficial desobre el Forensic després d'afirmar que estava "encara més tranquil" en veure les conclusions de l'informe presentades aquest dimarts per. Precisament ara, l'expresident amenaça amb emprendre accions legals contra la junta actual per un presumpte delicte d', o bé una demanada de protecció delEn l'escrit, el qual ha avançat l'Agència Efe, Bartomeu també afirma posar-se a disposició de laper col·laborar en la denúncia presentada pel club, i requereix conèixer el contingut de tota la documentació, ja que considera que les conclusions del Forensic exposades per part del club "no s'ajusten a la veritat".Laporta va acusar, durant la presentació aquest dimarts del, a Bartomeu de "conducta deslleial" i va assenyalar haver trobat uns "fets incontestables". El president del club va manifestar que la situació era "encara pitjor" del que esperava i va indicar que no vol "assenyalar ningú", en referència a l'expresident. Amb tot, creia que la seva "obligació" era "posar en coneixement dels socis aquestes actuacions" i que ara correspon a la Fiscalia valorar si són delictives o no: "", va insistir.El vicepresident econòmic del club,, va revelar que la junta actual es va trobar "dos focs" en arribar: el primer, que el deute del club a llarg termini, "per incompliment sistemàtic", el passaven a curt termini. El segon, que "no hi havia diners per pagar les nòmines". La massa salarial disparada és un dels principals problemes derivats per la gestió de la junta anterior. El Barça tenia "un 40% més" de despesa en salaris respecte als seus competidors. Ara, ja s'ha reduït en 159 milions d'euros. "Hi ha clubs que volen fitxar-nos jugadors i quan veuen els seus salaris es tiren enrere", va dir Laporta.Pel que fa a les xifres, Romeu va assegurar que les dues últimes temporades "el Barça ha perdut més de", dels quals "només 135 són pels efectes de la pandèmia". A més, en els darrers set anys "no s'havia fet cap inversió en instal·lacions ni manteniment". En aquest sentit, va dir que "no sabíem si es podia obrir l'estadi per una qüestió de seguretat"., advocat del club, va assegurar "sense cap dubte" que els resultats de l'auditoria "tenen rellevància penal". Per aquest motiu, la junta va posar els fets en mans de la Fiscalia. L'advocat va denunciar "una sèrie de conductes gravíssimes, grolleres i esperpèntiques, que no se sostenen des d'un punt de vista jurídic i econòmic". Campaner va exposar alguns detalls de la gestió de Bartomeu: "S'han detectat comissions de fins al 33%, tot i que l'habitual és del 5%. Alguna empresa va néixer només per facturar al Barça. Hi ha casos de comissions d'aproximadament deu milions d'euros a tercers, fins i tot amb contractes posteriors al fitxatge", va dir.L'advocat va detectar "unade la situació econòmica de l'entitat per amagar-la a socis i terceres persones". La forma d'actuar en aquests casos era "disfressar intercanvis de jugadors per compres i vendes, inflant molt el preu de mercat dels jugadors". La venda del jugador es comptava com a ingrés immediat, mentre el cost de la compra és una despesa que es dilueix durant anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor