Bones notícies per a la ficció catalana. Les principals televisions de la nostra llengua,aquest diumenge a la nit. Després de tu és la nova comèdia de producció valenciana i catalana, amb col·laboració balear, que dirigeix Carles Alberola i Chon González.Abordarà, segons els mateixos creadors, les principals temàtiques vitals com l'amor, la mort, l'amistat i la família. El repartiment principal està format per, entre d’altres. El rodatge s’ha fet íntegrament a l’estudi 1 del centre de producció de programes d’À Punt, on es va construir un plató de 360 graus. La ficció, però, també inclou localitzacions naturals del País Valencià com la capital, València, o els municipis de Burjassot i Godella.