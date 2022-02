Per què puja tant el preu del gas?

La inflació afecta les cistelles de la compra dels consumidors, i l'augment també s'ha deixat notar en els consums d'energia. Un dels preus que ha crescut en les últimes setmanes és el de la. A què es deu aquest increment?Una de les raons, segons els experts, és l'increment del consum d'energia per lesd'aquesta època de l'any. A més, en les últimes setmanes moltes empreses han mantingut el teletreball per a les seves plantilles, de manera que molts usuaris passen més temps a casa, per la qual cosa la despesa és superior.A més, cal tenir en compte que els consums que paguen gran part dels consumidors domèstics sónque fa la companyia de la despesa que calculen que faran, però en factures posteriors, un cop s'han comprovat les dades dels comptadors, toca abonar la diferència amb el consum real, amb l'agreujant que es pot cobrar de cop la diferència de diversos mesos.Un altre motiu de l'encariment del gas per a molts consumidors és que l'octubre passat es va encarir la tarifa regulada, denominada(TUR). La TUR fins ara era una tarifa econòmica, però amb el canvi s'ha encarit i ara poden ser més convenients tarifes del mercat lliure, que es poden negociar amb les companyies comercialitzadores, com ara algunes que ofereixen preus fixos.Més enllà d'aquests factors, el preu del gas als mercats globals s'ha multiplicat per sis en les últimes setmanes i una de les raons són els, com ara la crisi d'Ucraïna o els problemes de subministrament a Algèria. També hi influeixen canvis en la demanda en l'àmbit mundial, com ara el fet que, una de les grans economies internacionals, que s'està descarbonitzant i està substituint carbó per gas, de manera que consumeix més gas i impulsa a l'alça l'import.Per mirar d'alleujar les conseqüències en l'economia domèstica de l', hi ha algunes solucions. És convenient revisar la tarifa que es té contractada, i és recomanable presentar una queixa per escrit a la companyia comercialitzadora del gas en cas de factures amb increments desproporcionats. També es pot, però abans s'ha d'haver tramitat la queixa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor