Els hotels de Barcelona calculen que la pandèmia els ha costat 2.500 milions d'euros

Elshan deixat d'ingressarper la pandèmia, segons ha detallat el president del Gremi d'Hotels,, aquest dimarts. El gremi ha assegurat que malgrat la "certa relaxació" que va propiciar la vacunació, han tancat el 2021 com un any "dolent", en el que han patit "incertesa" i "alts i baixos constants" derivats de les restriccions. Pel que fa a nombre d'hotels,d'arribar a finals d'any amb un 85% d'establiments oberts i finalment la xifra s'ha quedat en el 73%. Així mateix, Clos ha constatat que l'activitat turística continua "molt parada", amb una ocupació que oscil·la entre el 8% i el 15%, i confia que el MWC suposi una "arrencada".El gremi ha considerat que, ja que hi ha hagut diferents restriccions derivades de la pandèmia, i per aquest motiu han apostat per dividir l'any en tres blocs. D'una banda, entre el mes de gener i l'abril han assegurat que van notar "estancament" de l'activitat, amb xifres "molt baixes" d'ocupació que "amb dificultats" van superar el 20%. Així mateix, durant els primers mesos de l'any "amb prou feines" hi havia un 25% dels hotels oberts.La vacunació va marcar un punt d'inflexió. Així, Clos ha subratllat que, quan van notar la "relaxació" de mesures, especialment pell que fa a la mobilitat. Amb tan sols la meitat dels hotels en actiu, la campanya estival es va tancar amb un 50% d'ocupació. Finalment,seria entre l'octubre i el desembre, quan van notar, de nou, un descens de les ocupacions. Tot plegat va acabar amb una campanya de Nadal també dolenta, amb l'ocupació al voltant del 30% amb l'excepció de la nit de Cap d'Any, quan es va ascendir fins al 60%.El sector ha patit durant el 2021 les conseqüències delque fins a l'esclat de la pandèmia representaven un 85% del total. Així doncs, els hotels han notat una "pèrdua" de clients important, que han hagut de suplir amb el turista estatal. Segons ha explicat Clos, això també ha provocat que hagin hagut de. El gremi ha xifrat la "davallada" de preus al voltant del 30 i el 40%.En aquesta línia, el president del gremi ha remarcat evitar comparar l'activitat de la capital catalana amb la de Madrid, ja que ha considerat que són "dos mercats que no tenen res a veure". "i per això Barcelona s'ha vist més afectada per la pandèmia", ha detallat. En canvi, Clos ha comparat l'activitat de la capital catalana durant el desembre ambque ha tingut un 25% dels hotels tancats, mentre que a Barcelona la xifra era del 25%. El president del gremi ha assegurat que també es pot comparar amb Tòquio, que tenia un 20% dels hotels tancats; o Roma, que en tenia un 30% amb la persiana abaixada.Els hotels confien que el(MWC), que se celebrarà a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març, suposi un punt de partida per deixar enrere una situació "tan angoixant i depressiva". Per ara, els hotels tenen 10.000 reserves de l'organització del congrés, que el gremi "dona per bones". Més enllà d'aquesta xifra, Clos ha evitat fer previsions. De fet, les "esperances" dels hotels estan dipositades en la. Clos ha confiat que tirin endavant també altres esdeveniments "molt potents" com la fira Alimentaria.Després de tot, Clos ha subratllat que cal que Barcelona surti de la "situació de debilitat" en què es troba. En aquesta línia,"S'han d'aprofitar les oportunitats que arriben", ha valorat el president del gremi. Així mateix, Clos també s'ha pronunciat sobre els Jocs Olímpics d'Hivern. "Val més que hi siguin que no pas que no hi siguin, malgrat que el focus important no sigui Barcelona", ha apuntat.

