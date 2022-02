La UB confirma el sacrifici de 32 cadells de gos d'un experiment

La(UB) ha confirmat que 32seran sacrificats en un experiment científic per desenvolupar un fàrmac antifibròtic per a tractar la fibrosi hepàtica i mielofibrosis. Després de la polèmica per l'encàrrec de l'experiment a l'empresa, que té una recerca oberta a Madrid per maltractament animal, la UB ha defensat que el contracte amb l'empresa es va adjudicar després d'"un escrupolós procés de licitació".La UB ha respost a lespel sacrifici dels animals. La institució ha defensat que el projecte de recerca que implica el sacrifici dels cadells compleix amb tota la normativa, ja que, avui dia no existeix un "mètode alternatiu a l'ús d'aquests animals que pugui substituir a la metodologia" en aquest de recerques."L'ús dels animals és una pràctica necessària per avançar en l'estudi de tractaments, tècniques quirúrgiques o vacunes", al·lega la UB, en línia amb el que ha argumentat la Confederació de Societats Científiques d'Espanya. El fàrmac amb el qual s'experimenta cerca combatre dos tipus de fibrosi per a les quals actualment no hi ha disponible cap tractament eficient i forma part del programa Reptes Recerca, del Ministeri de Ciència i Innovació.Segons la normativa europea, al·lega la UB, abans de provar el tractament en humans és obligatori realitzar l'estudi de toxicitat en dues espècies de mamífers, i una d'elles no ha de ser rosegadora. És a dir, segons la UB és necessari fer el tractament amb un animal —en aquest cas, gossos beagle—, per saber si posteriorment podria usar-se en humans.

