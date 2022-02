ERC reclama a Borràs reactivar l'activitat del Parlament de forma immediata

es mou perquè l'activitat parlamentària aturada pel cas des'acabi immediatament. Així ho assenyalen fonts de la formació consultades per, que indiquen que, un cop convocada la comissió de l', ja es poden reprendre les comissions aturades per la proposta de la presidenta del, Laura Borràs, com a protesta per l'ofensiva de la(JEC) a favor de la retirada de l'escó al diputat de la. La preferència passa, insisteixen les fonts parlamentàries d'ERC, per reprendre les que tenien més "rellevància legislativa", i que podien enviar continguts als propers plens, com és el cas de l'aprovació del dictamen de la llei per aturar desnonaments, desbloquejat per un acord entre laEl grup dels republicans, en aquest sentit, s'ha fet "l'encàrrec" de reactivar l'activitat parlamentària "tan aviat com sigui possible", de manera que els diputats ja han parlat amb gestors i lletrats de comissions. El moviment d'ERC fa que l'aturada plantejada per Borràs, si es concreta la reactivació de l'activitat,. Al llarg d'aquest matí, segons detallen fonts parlamentàries, s'han produït reunions entre tots els actors., president de la comissió de l'Estatut del Diputat, té previst fer una roda de premsa aquesta tarda quan acabi la reunió.En què havia de contribuir l'aturada parlamentària a la situació de Juvillà? Fonts coneixedores de la negociació explicaven ahir que la resposta es plantejava més aviati, al mateix temps, s'ajorna -almenys durant un temps- que la cambra hagi d'evidenciar si Juvillà continua sent o no diputat i, per tant, continua votant i cobrant el seu salari. El diputat de la CUP va cobrar lasencera del mes de gener, segons ha pogut saber, però l'ordre de la JEC ha coincidit amb finals de mes i caldrà veure què passa amb la nòmina del mes de febrer. Juvillà, per ara,en aquest sentit per part del personal responsable de la cambra -així ho ha explicat a aquest diari-, fet que també confirmen de manera oficial els serveis de comunicació del Parlament consultats aquest mateix dimecres al matí.Només la seva assessora, l'exdiputada, va ser advertida que el seu càrrec estava vinculat a la secretaria tercera de la mesa i que això podria tenir conseqüències si Juvillà deixava de ser diputat. Tot i això, en aquest cas, la vacant de la mesa haurà de ser coberta i Sirventsi així ho decidís el grup parlamentari i el nou integrant que seria designat per a l'òrgan. Pels problemes de salut de Juvillà, la CUP ha proposat que Carles Riera substitueixi Juvillà a la mesa. La situació és confusa. Preguntada sobre si Juvilla continua sent diputat i, a efectes pràctics, continua cobrant del Parlament i votant, la portaveu de Junts,, va dir que "ho desconeix" i la portaveu d'ERC,, va fer servir el condicional per dir que "hauria de conservar" tots els seus drets.La proposta de Borràs de suprimir tota l'activitat va ser comunicada a ERC i la CUP dilluns al vespre. Els republicans van admetre admès que els havia "sobtat" el plantejament, però el propòsit de la direcció, verbalitzat per, és "tancar files i fer costat" a Borràs - exigència de Junts -, motiu pel qual es van centrar en demanar que l'aturada estigués limitada en el temps i es fes "amb garanties" per no posar en escac el funcionament de la cambra ni vulnerar els drets dels diputats. També la CUP va reivindicar que aquesta congelació estigues definida temporalment.Els, que tant pes han tingut en decisions dels últims anys, van advertir durant la reunió de la mesa de les conseqüències "greus" que les intencions inicials de Borràs podien comportar a nivell jurídic. La presidenta pot convocar i suspendre plens, però les comissions queden en mans de les presidències, motiu pel qual la proposta final, també atenent al que demanaven ERC i la CUP, va mutar fins arribar al nivell de. Una recomanació que només seguiran els partits independentistes. El PSC ja ha presentat una petició de reconsideració i adverteixen que intentaran reactivar l'activitat "per tots els mitjans possibles", com ha demanat

