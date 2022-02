Barcelona netejarà els carrers amb més freqüència i més ús d'aigua a partir del març

L'Ajuntament de Barcelona estrenarà aquest mes de març el seu, que prioritza l'ús de vehicles sostenibles i tecnològics, incorpora més personal, s'adapta a cada barri i reemplaça els 25.200 contenidors de la ciutat.Ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,; i el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,El nou contracte serà per als pròxims vuit anys i és el més gran del consistori, amb una inversió total de 2.300 milions d'euros, la qual cosa suposa una despesa en neteja viària de fins a. "Dediquem més recursos que mai en la neteja, incorporem nous vehicles, més personal, però també convidem a la ciutadania al fet que es faci seu aquest contracte de neteja i que entre tots cuidem Barcelona", ha dit Colau.La implementació del contracte serà progressiva i es realitzarà en dues fases: una primera que començarà a partir de març en els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí; i una segona a partir de setembre en la resta de la ciutat. Concretament, es passarà de 200 a-el 66% de la flota- i s'incorporaran alguns que s'adapten a funcions concretes, com la neteja dels carrils bici."Som el contracte en l'àmbit de l'Estat espanyol on tindrà una major presència el vehicle elèctric", ha destacat Badia, i ha afegit que d'aquesta manera podrà reduir-se la contaminació acústica amb vehicles més sostenibles i eficients. Quant al personal, se sumaran 400 nous operaris, la qual cosa suposa undel 10%, i 40 d'ells actuaran com a informadors permanents.A partir de març, el contenidor orgànic passarà a situar-se al costat dels contenidors de recollida selectiva i en els casos en què sigui possible s'agruparan tots els tipus de contenidors en el mateix lloc, a més, aquests seran més baixos que els actuals. També es reforçarà l'ús d'aigua en les tasques de neteja fins a doblegar-se i s'intensificarà la freqüència, també a la tarda, en un horari en el qual no era habitual.A més, es reforçaran les eines de control de l'de la ciutat i la capacitat de donar una resposta més immediata en incidències específiques, intensificant al seu torn els canals de comunicació amb la ciutadania. Està previst que a la llarga els veïns puguin conèixer detalls del servei, com amb quina freqüència de pas es neteja cada carrer i on estan situats els contenidors.La implementació d'aquest nou contracte és un dels punts "més importants" de l'execució del pla de manteniment integral de l'espai públic, que es va iniciar l'octubre passat i cerca reforçar la neteja i el manteniment en 350 punts de la ciutat fins a 2023.Respecte al, Sanz ha destacat que la sensació de brutícia no sempre s'associa a la brutícia, sinó que també pot relacionar-se amb els desperfectes i el mal estat dels carrers; i per això aquest pla també inclou la reparació d'elements de l'espai públic.A més, Colau ha destacat que el nou contracte de neteja se suma a altres actuacions a la ciutat, com la retirada dels blocs de formigó que es van usar per a ampliar terrasses, que contribuirà a la "millora estètica" de Barcelona.

