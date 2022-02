Díaz emplaça ERC a asseure's a negociar «seriosament» per la reforma laboral

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball,, ha emplaçat de nou aquan falten 24 hores perquè el Congrés voti el decret de la reforma laboral. Segons la dirigent d'Unides Podemencara per teixir un acord i ha assegurat que han fet propostes als republicans que no han rebut resposta. "Aquest govern no s'aixeca mai de la taula, queden", ha insistit., secretari general de la, ha exigit aquest dimecres un "últim esforç" a ERC per validar lapactada entre el govern espanyol, els sindicats i la patronal. El text es vota aquest dijous ali els republicans, socis habituals de la, estan ancorats en la negativa al nou marc, que no deroga completament la reforma aprovada en temps de. "Queden coses per fer? Sí. Però qui voti contra el text, indirectament està a favor que es mantingui la reforma del PP", ha assegurat Álvarez al Cafè d'Idees de RTVE.El dirigent sindical s'ha mostrat molt crític amb les manifestacions d'altres organitzacions, com és el cas de la, que aquest cap de setmana s'han mobilitzat en contra de la reforma pactada entre l'executiu i els agents socials., ha preguntat Álvarez de manera retòrica en referència als partits que s'oposen a la reforma. El secretari general de la UGT ha insistit que hi ha marge per aprovar el text i, després, continuar negociant millores en clau laboral. De fet, Álvarez ha confiat que en les hores que queden per la votació les posicions es flexibilitzin."Confio que ERC sigui conscient que la reformai de manera immediata els ciutadans", ha ressaltat el dirigent sindical, que ha indicat que li "doldria molt" que els republicans no avalessin el text. El govern espanyol ha obert la via de Ciutadans per tirar endavant el decret, mentre que ERC ise n'han desmarcat.sí que avalarà el text, elho decidirà en una reunió aquest dimecres i elcontinua negociant per una abstenció., líder dels comuns, ha demanat "sentit històric" a ERC per no cometre "l'error més greu de la legislatura", en cas de votar en contra.La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics,, ha defensat que la reforma laboral mereix un suport "unànime" en la votació de demà dijous. Calviño ha reclamat "responsabilitat" als grups parlamentaris i ha instat el PP a votar a favor de l'acord del govern espanyol amb els agents socials. En resposta a preguntes dels populars i de Cs durant la sessió de control aquest dimecres al matí a la cambra baixa, la vicepresidenta primera ha afirmat que lai ha argumentat que les dades d'atur de gener "ho avalen". "Sumin-se a aquesta recuperació forta, sostinguda i justa", ha dit Calviño al principal partit de l'oposició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor