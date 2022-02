Els Mossos detenen quatre persones per un desnonament a Barcelona al maig de 2021

La CUP planta Aragonès

Elshan detingut aquest dimecres al matí quatre persones presumptament relacionades amb un desnonament que va tenir lloc al Bloc Llavors, al barri del Poble-sec de Barcelona , al maig del 2021. Els arrestats estan acusats de danys, atemptat contra agents de l’autoritat, resistència i desobediència greu i delicte de coaccions. Es tracta de quatre militants del moviment pel dret a l’habitatge.ha denunciat que els arrestats no han rebut cap citació judicial malgrat que tots tenen domicili conegut. L'advocada Eva Pous ha dit en declaracions a l'ACN que les detencions són una "pràctica irregular" i de "qüestionable legalitat". "Veurem si hi ha ordre judicial darrere, i si té motiu de ser”, ha indicat Pous, reiterant que tots els detinguts tenen feines i domicilis coneguts.Els quatre arrestats estan presumptament relacionats amb un desnonament al conegut com, al número 38 del carrer de Lleida i propietat d’un fons d’inversió. Els fets van passar el maig de l’any passat, quan un centenar de manifestants van concentrar-se davant de l’edifici per fer front a una quinzena d’unitats antiavalots dels Mossos. Un cop consumat el desnonament, diversos activistes van ocupar laNo és la primera vegada que l'organització denuncia detencions sense justificació a persones amb domicili conegut i que sempre s'han presentat al jutjat quan se'ls ha ordenat. En un reportatge a NacióDigital , l'advocada Norma Pedemonte explicava el cas de Brian Bartés, detingut pel consell de ministres a Barcelona dos anys després dels fets.Amb motiu d'aquestes detencions, laha comunicat aquest matí que no assistirà a la reunió prevista amb el president de la Generalitat,, que vol fer una ronda de contactes amb els partits independentistes per millorar relacions quan falten pocs dies perquè es compleixi el primer any de legislatura. La CUP ha expressat el seu "clar rebuig" a la repressió contra el moviment per l'habitatge i denuncia que el Govern "segueix participant de la persecució" contra els activistes que defensen aquest dret. "El Govern no pot seguir tractant l'emergència habitacional com un problema d'ordre públic", diu la formació anticapitalista.A través d'un comunicat, la CUP també exigeix que s'acabi la repressió i que s'aturi "immediatament" la participació dels antiavalots en desnonaments. Sobre aquesta qüestió, s'ha d'elaborar un protocol sobre llançaments i el nou cap dels Mossos,, va evitar fa uns dies comprometre's en què no es farien servir equips de Brimo o Arro, recordant que la policia catalana quan activa en desnonaments actua com a policia judicial. La CUP ha tornat a denunciar que no s'estan complint els acords d'investidura i lamenta l'enfocament queestan donant a la legislatura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor