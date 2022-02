L'ANC convoca una concentració el 12 de febrer a plaça Sant Jaume per «defensar la sobirania del Parlament»

L'ANC ha convocat una concentració el proper dissabte 12 de febrer a la plaça de Sant Jaume per "defensar la sobirania del Parlament" i el "respecte a la voluntat dels electors" davant l'ofensiva de la Junta Electoral Central (JEC) contra el diputat de la CUP Pau Juvillà. Sota el lema "Fins quan?", l'entitat reclamarà "obediència a la majoria del 52%". L'acció, que es farà davant del Palau de la Generalitat, arribarà quan ja haurà expirat el termini que va posar la JEC per complir l'ordre de retirar l'escó del dirigent cupaire, que a dia d'avui està apartat de la primera línia política per problemes de salut.En una carta als socis, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha denunciat les reiterades ingerències de la JEC o del Tribunal Suprem a la sobirania del Parlament. Des de la investidura fallida de Carles Puigdemont, el gener de 2018, passant per la retirada de l'escó a Quim Torra i la seva posterior inhabilitació. "Ara, la retirada de l'escó del diputat Juvillà, per un llaç groc a la finestra del se despatx a la Paeria, durant la campanya electoral d'unes eleccions on la seva formació ni tan sols es presentava", ha dit. Aquestes ingerències, sosté Paluzie, impliquen que el que decideixen els electors "no es respecta".Arran d'aquesta ofensiva de la JEC i els tribunals, diu Paluzie que Catalunya ha entrat en una "falsa democràcia" on el que es vota "no té valor". "Només fent un acte de sobirania, amb unitat d'acció de les forces polítiques i de la ciutadania, recuperarem la democràcia real", ha dit. Per l'ANC, aquest acte de sobirania és una "declaració d'independència parlamentària amb la voluntat, la determinació i la capacitat de fer-la efectiva". Paluzie indica que hi ha d'haver "catalitzadors" per arribar fins a aquesta declaració, que passin per exemple per "plantar-se" davant l'ofensiva de la JEC en el cas de Juvillà."Si no es volen fer actes de desobediència parcial cal explicar-ho i alhora marcar de nou l'objectiu col·lectiu de l'obediència a la majoria del 52%", sosté la presidenta de l'ANC, que avisa que sense un horitzó per la independència i sense "parlar clar" a la ciutadania, només hi haurà "frustració, desmobilització i retirada col·lectiva".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor