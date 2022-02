Un home de 77 anys s'enfronta a 9 anys de presó per violar una noia discapacitada de 22

El jutjat d’instrucció número 1 de Granollers acollirà dijous de la setmana que ve, dia 10, el judici contra un home deque estàSegons es relata a l’escrit de Fiscalia, els fets van tenir lloc el 12 de juny de l’any 2018. L’acusat es va acostar a la víctima, que estava en un parc i a qui no coneixia, i la va convèncer per portar-la en cotxe. Un cop en ruta, l’home s’hauria desviat a una zona boscosa, on primer li hauria fet tocaments, l'hauria despullat i després l’hauria violat. També destaca que l’homeque pateix la noia. Tot i això, el ministeri parla que els fets són constitutius d'abús sexual.Per tot plegat, Fiscalia demanai la prohibició d’acostar-se a la noia a menys de 500 metres durant sis anys i de comunicar-s’hi. A més, vol que es fixi una altra pena de llibertat vigilada durant deu anys quan acabi la pena de prohibició de llibertat.A més, pel que fa a la, demana una indemnització de 6.000 euros en concepte de danys morals.Fiscalia demana que el judici sigui a

