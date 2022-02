Detinguda una dona per amenaces de mort a l'actriu Candela Peña

Agents de la policia espanyola han detingut a Barcelona una dona de 22 anys com a presumpta autora de delictes d'amenaces de mort i assetjament a través d'Internet cap a l'actriu. En els vuit mesos de ciberassetjament des d'una vintena de perfils falsos, l'arrestada també va adreçar missatges amenaçadors contra el fill de l'actriu, arribant a publicar una foto del menor amb el missatge "Et juro que el mato".Després del seu arrest en el seu domicili, els agents han constatat que la detingudai sabia on estava i què feia a cada moment, segons ha informat el cos policial.El mes de maig passat la mateixa actriu va fer públiques en les seves xarxes socials les amenaces que estava rebent tant ella com el seu fill, i va anunciar que havia interposat una denúncia per ciberassetjament en una comissaria de Madrid.Durant elsa través de les xarxes socials va publicar milers de missatges en els quals expressava la seva "admiració/decepció" i "amor/odi" per aquesta coneguda actriu, arribant fins i tot a amenaçar-la de mort. La situació es va tornar encara més angoixant quan els missatges amenaçadors es van ampliar al seu fill de deu anys.La recerca va començar després de la denúncia interposada on manifestava ser víctima d'un incessant assetjament i. La denunciant va aportar més de 40 pàgines amb captures de pantalla de centenars de publicacions dirigides i missatges rebuts en el seu compte d'una xarxa social en la qual és usuària.En ells, la presumpta autora assetjava a la víctima amb missatges que li generaven angoixa i preocupació, no sols pel seu contingut sinó per la por de sofrir algun tipus de mal personal, segons ha explicat la Policia Nacional.La incessant escalada de fustigació va arribar a l'extrem de rebre una foto del seu fill de 10 anys amb el missatge "Et juro que el mato". Tots els missatges provenien de perfils falsos creats amb l'única intenció d'assetjar i amenaçar a la víctima, arribant els agents a comptabilitzar més d'una vintena de comptes creats en la xarxa social.La recerca amb els preceptius manaments de l'autoritat judicial va permetre que els agents obtinguessin dades dels perfils com el seu contingut i les dades tècniques associades. Després de l'anàlisi es va aconseguir identificar la usuària i presumpta autora dels fets investigats, sent una jove de 22 anys resident a la província Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor