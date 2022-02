La nova sèrie que explicarà els com es va fer «El Padrí»: gàngsters, protestes i la Paramount

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Una melodia de trompetes acompanya l'aparició del clàssic logo de la Paramount Pictures. Estrelles que apareixen de manera subtil per a situar-se al voltant d'una muntanya. La pantalla se situa en un negre absolut i sona la primera frase de tota la pel·lícula: "Jo crec en Amèrica". Així comença, una obra mestra absoluta del cinema estrenada el 1972 després de tot un periple per a poder-la produir i rodar.Rodejada d'una aura llegendària que, amb el temps, s'ha anat fent encara més gran,amaga encara diverses històries que poden funcionar en la ficció actual. I aixíArribarà a la petita pantallaLa flamant plataformaque explicarà com es va decidir adaptar, rodar i estrenar El Padrí a principis de la dècada dels anys 70:. En un revelador tràiler, la multinacional del cinema mostra les primeres imatges de la trama, que situarà l'espectador entre vestidors de la Paramount, acompanyant el productoren la seva aventura per convèncer els directius de la companyia per fer una obra sobre gàngsters en una època convulsa.Protestes, amenaces de la màfia italoamericana, la tria del càsting o la relació entreseran diversos dels atractius d'una sèrie que promet fer les delícies dels amants de la clàssica obra de 1972. Hi apareixeran personatges ficcionats tan carismàtics comEl repartiment estarà ple d'estrelles de la gran pantalla i televisives com. No és el primer cop que es fa ficció sobre alguna de les grans pel·lícules de la història del cinema:(2012, Sacha Gervasi), per exemple, abordava el rodatge de la mítica

