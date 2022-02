Juvillà explica que pateix un càncer

El meu padrí va morir, tal com deia ma padrina, "d'un mal dolent". Els meus pares li van posar nom: càncer. Aquests dies donant-hi tombs crec que també he estat presoner d'aquest tabú i m'he plantejat què havia de fer. pic.twitter.com/M8nEFCpWMp — Pau Juvillà (@pjuvilla) February 2, 2022

El diputat de la CUP,ha explicat que pateix un càncer i que afronta el tractament per combatre la malaltia. A través d'un fil de piulades, ell mateix ha volgut "revelar una part íntima de la seva vida", explicant el seu testimoni a través dels hospitals i dels problemes que li ha provocat en les últimes setmanes. Fins i tot, sense poder anar a diversos plens."Em trobo bé. I tot just dilluns a la nit la doctora em trucava des de casa seva per informar-me de novetats i convocar-me ahir després de la prova que urgia més. Bones notícies: malgrat tot", ha explicat el mateix Juvillà, que també ha volgut informar queMalgrat aquesta situació, el dirigent va demanar dilluns que es mantingui el seu escó i es continuï així defensant la sobirania del Parlament. La JEC va donar dijous passat cinc dies a la cambra catalana per fer efectiva la seva inhabilitació per desobediència sense esperar que hi hagi sentència ferma del Tribunal Suprem.El mateix Juvillà. "Avui, de bon matí, el primer pas per tornar a pujar un cim altre cop. I malgrat tot disposat, com no podia ser d'altra manera, a garantir els drets dels diputats i la sobirania del Parlament", ha assegurat.

