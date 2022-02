El PSC avisa Borràs que intentarà revertir «per tots els mitjans possibles» l'aturada parlamentària

El primer secretari del, ha avisat aquest dimecres la presidenta del Parlament,, que intentarà revertir "per tots els mitjans possibles" l'aturada parlamentària proposada per la mesa com a resposta a l'exigència de la(JEC) de retirar l'escó a, diputat de la. En una carta adreçada a Borràs, Illa l'acusa de "menyscabar" els drets dels representants i sosté que és "inaudit" que es freni la cambra catalana. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el dirigent socialista ha demanat que la presidenta del Parlament "no instrumentalitzi" la situació."S'han de complir les resolucions de la JEC. Si s'ha d'esmenar alguna cosa sobre la Junta Electoral, que es faci. Però en l'ordenament jurídic vigent, les resolucions s'han de complir. Estem assistint a una gesticulació estèril que no afavoreix el Parlament", ha assenyalat Illa a l'hora d'argumentar la petició de reconsideració de l'aturada que ha proposat la mesa. "Esperem que la decisió es, ho estudiarem. Ni en pandèmia la cambra va aturar la seva activitat", ha argumentat el primer secretari del PSC.També ha aprofitat per enviar un missatge a Borràs, a qui ha demanat "defensar el conjunt dels diputats" i no "instrumentalitzar" el Parlament. "Aturar l'activitat de la cambra no és un fet que es pugui", ha apuntat Illa. "Una cambra no suspèn la seva activitat en una situació democràtica", ha insistit el dirigent socialista, que s'ha compromès a fer "tot el possible" perquè no es frenin les comissions. Una d'elles, la de l'Estatut del Diputat, es reunirà aquesta tarda a partir de les 16. És l'encarregada d'elaborar un dictamen sobre la situació de Juvillà davant la petició de la JEC de treure-li l'escó.

