Exhumació al cementiri de Sabadell per resoldre el cas d'un nadó robat

El parentiu d'una concursant d'un programa televisiu

Un. Això és el que busca descobrir la Carmen, unaque va viure al barri de Ca n'Oriac fins a la dècada dels 90 i que creu li van prendre la seva filla recent nascuda . I ho vol descobrir ambque hauria d'estar enterrat, des de 1990, en un nínxol delde la ciutat. Una pràctica que es durà a terme aquest dijous."Hi ha dues possibilitats: que", ha apuntat l'advocat de la família, Fernando Osuna, un cop. En el cas que es doni la segona opció, "pot haver-hi un, que està penat amb fins a sis anys de presó".És a dir, dues infraccions "grosses" i alimentaria. A més, ha recordat que ja hi ha hagut "casos de bebès robats" en el passat.En el supòsit que es trobés el cos, "es recolliran mostres òssies, perquè és on hi ha més ADN", que s'encarregarà de fer-ho un, i es compararia amb d'altres de la progenitora, ha explicat el lletrat. Ell mateix ha estimat que elspodrien arribari del que se'n desprengui determinarà una o altra actuació.La cita serà aquest dijous al cementiri del municipi i després que la família hagi aconseguit, un cop van canviar la titularitat de la tomba, el permíson, segons ha precisat Osuna, hi ha elsi la queUn possibleque va arrencar, tal com va explicar ala filla gran, Lídia Angulo, el 2018, mentre la seva mare veiai va trobar semblança d'una concursant amb una de les seves filles. "Va lligar caps" que el 1990 va donar a llum un bebè a l'antiga Clínica Nen Jesús de la ciutat, on va néixer de forma prematura i als tres mesosamb les restes del nadó mort.

