Mor la marmota Milltown Mel hores abans de la famosa celebració del «Dia de la marmota»

El missatge del grup que gestionava el dia a dia de l'animal Foto: Facebook

Un dels animals més carismàtics del món occidental ha mort. La famosa marmota, coneguda per ser l'encarregada de "preveure" quin seria el clima de tot l'any, any rere any, en el dia de la Candelera (el 2 de febrer). Per desgràcia,de la mítica celebració de la ciutat de Nova Jersei. La pàgina oficial de Facebook de l'animal (i que també patrocina la festivitat nord-americana) ha confirmat la notícia."Tenint en compte que la vida mitjana útil d'aquestes marmotes és d'uns tres anys, no és una notícia tan sorprenent, però Mel ens ha deixat en una època difícil de l'any", han escrit des de la pàgina. El problema és que la marmota ha mort justament en el moment en què la immensa majoria de l'espècie es troba hivernant i, per tant, no poden trobar-li un substitut.per a la celebració d'avui, però ha estat impossible.Laa l'estat nord-americà se celebra des de fa 133 anys que atrau visitants d'arreu del món, consisteix en tancar una marmota en un cau i obrir-li la porta quan es fa de dia. Llavors s'observa el comportament del rosegador: si fa sol i es veu la seva ombra i torna a entrar, vol dir que l'hivern s'allargarà sis setmanes més; si està ennuvolat, i la marmota no pot veure la seva ombra, vol dir que l'hivern s'ha acabat.

