Entrevista

Al Berguedà, la decisió del Govern de la Generalitat de no incloure la comarca en la consulta vinculant sobre els Jocs Olímpics d'Hivern no ha estat ben rebuda, ni pels veïns ni per les institucions. Més enllà d'estar a favor o en contra de la candidatura Pirineus-Barcelona 2030, reivindiquen poder dir-hi la seva. Mentrestant, l'oposició al projecte ja ha avisat de diverses accions. Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha anunciat la celebració d'un referèndum a escala municipal perquè la capital s'expressi sobre el tema. La proposta també l'ha traslladat a nivell comarcal.



Pel que fa al carrer, ja hi ha hagut la primera mobilització. Diumenge passat, unes 250 persones van tallar la C-16 durant dues hores en plena operació retorn del cap de setmana, provocant més de 15 quilòmetres de cua entre Berga i el Túnel del Cadí. El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, un dels convocants de la protesta, va anunciar el tret de sortida a una campanya de mobilitzacions i divulgació contra el projecte. Creuen que potencia el monocultiu turístic i que no s'atén a les necessitats dels veïns de la comarca. En parlem amb Anna Carol, membre de l'entitat ecologista.

"Parlar d'uns Jocs Olímpics sostenibles és posar dues paraules oposades en una mateixa"

"Exclouen el Berguedà i el Ripollès perquè són les comarques més crítiques

"És un projecte marcat per l'opacitat i per la manca de voluntat que el territori decideixi"

- Estem sota el paraigua de la plataforma Stop Jocs Olímpics, que coordina els diferents grups que s'han creat arreu del territori per a denunciar la proposta olímpica. Per sort, no estem sols contra aquest macroprojecte i són diversos els col·lectius que tenim una posició de rebuig total i una aposta per a plantejar polítiques que escoltin el territori, en comptes d'invertir en projectes allunyats de les nostres necessitats.- Al Pirineu tenim una gran mancança en infraestructures, connectivitat i serveis. Amb la candidatura olímpica es pretén incidir en aquestes qüestions, però d'una manera que no s'orienta al territori. Les infraestructures que parlen, no aniran orientades a millorar la connexió entre valls que és una gran mancança del Pirineu, sinó a garantir que les persones que venen de Barcelona i de l'àmbit urbà al Pirineu, puguin accedir-hi més ràpidament. Un gran exemple a casa nostra és el desdoblament de la C-16 que ara es torna a posar sobre la taula.- Òbviament, és una realitat que s'ha de fer front i hem de plantejar alternatives. Creiem que no podem seguir sostenint i impulsant un model basat únicament en el cotxe, cal potenciar el tren i el ferrocarril. L'aposta de desdoblar la C-16 respon a la voluntat de les administracions de seguir instigant el monocultiu turístic, de crear una comarca dependent del turisme i, en absolut, és el model que volem.- Apostem per la diversificació de l'economia, de manera que els joves d'aquí que marxen a fora a estudiar puguin tornar a casa amb feines dignes, allunyades de la temporalitat i la precarietat. Fer una aposta clara per l'agricultura, la ramaderia, l'artesania, feines que puguin anar més enllà d'aquesta temporalitat i precarietat que caracteritza el sector turístic. Com a comarca, no podem jugar totes les cartes en un model turístic que està abocat al fracàs i, encara menys, en el context d'emergència climàtica que vivim.- Parlar d'uns Jocs Olímpics sostenibles és posar dues paraules oposades en una mateixa. És tenyir de verd una cosa que no ho és. Els informes experts sobre el canvi climàtic s'acredita que el 2030, hi haurà només dues estacions d'esquí a Catalunya, amb unes dades de precipitació un 7% inferiors a les d'ara, i amb un augment progressiu de la temperatura. Totes aquestes evidències fan que no sigui coherent plantejar grans inversions a estacions d'esquí o àrees que depenen exclusivament del turisme de neu.- Al Berguedà, amb les infraestructures volen impulsar el desdoblament de la C-16 i finalitzar les obres de Coll de Pal per a connectar l'estació d'esquí amb la Cerdanya. Des del grup també hem hagut de fer front al centre d'alt rendiment que es volia fer a Peguera. Aquests tipus d'infraestructures demostren l'aposta que tenen les administracions per convertir la comarca en un pol turístic.També som comarques de pas i de connexió directa entre els Pirineus i l'Àrea Metropolitana. És evident que amb la celebració dels Jocs resultaríem afectats. És invertir diners en una idea de projecte que va en contra dels informes del canvi climàtic que el mateix Govern dona suport. I és optar pel model turístic com a principal sector econòmic al territori. L'experiència ens demostra que aquest tipus d'economia, a la llarga, només provoca feines temporals i precàries. I les futures generacions seran les més afectades.- La manera que han plantejat aquest referèndum és perquè van a guanyar-lo, sinó no el farien. L'objectiu és blanquejar l'opinió pública i s'aprofiten que la gent està desinformada. No han presentat el projecte als veïns del territori i els volen fer votar sobre un projecte que no es coneix. A més, exclouen el Berguedà i Ripollès, perquè saben que som les comarques més critiques amb la candidatura olímpica.- Defensem que estiguem incloses dins la consulta vinculant i estem contents que des de l'administració es plantegin alternatives per escoltar la veu dels berguedans i de les altres comarques que els afecten. Donarem suport a aquest tipus d'iniciatives, però insisteixo, defensem que el Berguedà i el Ripollès com a comarques directament afectades per les infraestructures i el model socioeconòmic que s'està plantejant, cal que tinguem veu en tot això.- Si realment es presentés tota la informació i el projecte fos transparent, posaria la mà al foc que la població no optaria per aquest model, sobretot els més joves, que són els que tenen més clar que cal sortir d'aquest model que provoca precarietat. Si el referèndum escoltés realment la població, crec que el resultat en cap cas seria positiu.Ara bé, el sí als Jocs no exclou que es facin infraestructures que posin en perill ecosistemes i el valor patrimonial, històric, natural i cultural del país. Un referèndum no avala que es pugui destruir el territori.- Pel que sabem fins ara, els Jocs Olímpics xoquen amb totes les necessitats del territori. Només cal veure la fotografia amb tots els lobbys econòmics que volen impulsar la candidatura. Amb això ja és suficient. Ens mostrem totalment en contra perquè sabem perfectament l'essència especulativa d'aquest macroprojecte.

- Es repetiran accions com els talls de vies d'aquest cap de setmana passat a Berga i Ripoll?



- Seguirem creant mobilització, però també molta divulgació cap a la gent del territori. Hem d'explicar que és un projecte marcat per l'opacitat i per la manca de voluntat que el territori decideixi amb totes les condicions.





- Sí, estem creixent. Jo mateixa em vaig apropar en aquesta organització perquè tenia una problemàtica concreta i en veure que el grup actuava com un paraigua que feia front a la meva i altres problemàtiques, vaig decidir entrar-hi. És molt positiu que la plataforma estigui en moviments i lluites socioambientals i que faci feina de sensibilització. És la combinació entre aquestes dues vies el que ha fet que en els darrers anys s'hi estigui reincorporant gent jove.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor