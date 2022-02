La fi de restriccions al nord d'Europa, el primer assaig del món postCovid

El nord lidera la fi de restriccions

El certificat Covid, mesura polèmica però generalitzada

Espanya es va quedar sola en la mascareta al carrer

La variant, gran protagonista de laper la seva alta capacitat de transmissió, comença a minvar molt lentament però de manera progressiva. Això ha comportat que a Europa ja hi hagi països que han eliminat o eliminaran aquest mateix mes totes o gran part de les restriccions, un fet que permet intuir l'inici del, com a la resta del continent, les mesures van decaient, i el, en l'interval d'una setmana, ja ha acabat amb el toc de queda, ha recuperat aforaments , ha eliminat eli ha posat data a la reobertura de l'oci nocturn . Tot això, juntament amb la vacunació, apropen el vell continent a la recuperació del Dinamarca ha oficialitzat la fi de la pandèmia aquest dimarts amb l'alliberament de totes les restriccions. S'acaba l'obligatorietat de duren espais interiors i públics, no hi ha límits d'aforament o horaris per a les activitats d'oci, les discoteques reobren i no és necessari fer ús del passaport Covid enlloc. Per qui sí que continuaran algunes restriccions seran pels, que hauran de presentar un test negatiu i fer quarantena.El govern danès justifica la decisió per l'èxit del pla d'immunització: "Les vacunes han resultat ser el que pensàvem, unaque ha donat una forta protecció contra el virus". Així, amb més del 80% de la població vacunada amb pauta completa, i un 60% de dosis de reforç administrades, l'executiu del país nòrdic ha decidit deixar de considerar la Covid com una "".Malgrat tot, la decisió arriba en un moment en què les xifres de contagis diaris segueixen batent rècords i és que no és el primer cop que Dinamarca vol el retorn a la. Ja ho va intentar el passat setembre, però es va fer enrere per l'arribada de la sisena onada i la variant òmicron. Aquest precedent fa pensar que, en el cas que hi hagués un nou descontrol de la pandèmia, el govern danès faria, de nou, marxa enrere. Noruega també s'ha sumat al camí de Dinamarca aquest mateix dimecres. Les autoritats ja no limitaran el nombre de persones que poden assistir aa domicilis ni en esdeveniments, sigui en espais interiors o exteriors. A més, en actes amb seients fixos, com cinemes i teatres, o espais religiosos, es recupera el 100% d'i s'elimina la"Amb tot el que sabem avui, és correcte eliminar la majoria de mesures de contenció", va indicar, primer ministre del país, abans de recordar que la variant òmicron "causa malalties menys greus" i que els nivells de vacunació a Noruega són "molt bons". Per la seva banda, la ministra de Salut,, va fer una crida a “recuperar la”.L'única mesura que es manté és l'de la mascareta en el cas que no sigui possible mantenir la distància de seguretat, però el govern del país preveu aixecar aquesta i qualsevol de les restriccions vinculades a la Covid abans del 17 de febrer. Des de l'inici de la pandèmia, Noruega ha registrat aproximadament 781.000 contagis i 1.400 morts.van pel mateix camí que els seus veïns nòrdics. El govern suec, només uns dies després de les decisions daneses i noruegues, va anunciar aquest dijous la fi de les restriccions a partir de la setmana que ve. La "fase completament nova" significarà que la mascareta ja no sigui obligatòria en cap lloc, fins i tot tampoc alLa Covid serà descatalogada com unaper a la societat i les úniques mesures que es mantindran seran per a persones-encara sense especificar- o per qui tingui símptomes compatibles amb la malaltia. Altre cop, els arguments del govern del país pel retorn a la normalitat prepandèmica són l'alta taxa de vacunació i la simptomatologia lleu de la variant òmicron.Al seu torn, el govern finès va acordar aquest dimecres l'de les restriccions durant el febrer, per iniciar el març sense cap mesura contra la Covid. En el cas suec, ha estat un dels estats que ha aplicat menys restriccions i l'únic que no va confinar la població durant la primera onada. La mascareta ja no és obligatòria a cap espai i l'obligatorietat del certificat Covid es limita només a l'oci.Mentre el nord del continent ja es troba en aquesta transició cap a la, una de les mesures més polèmiques s'ha generalitzat a gran part d'Europa. Es tracta del certificat Covid que Catalunya va suprimir -tal com va avançar NacióDigital - fa unes setmanes, davant l'evidència que la vacunació protegeix contra la Covid, però no evitava el contagi de la variant òmicron.Mentre que a Catalunya ja només serà necessari aquest document en tot allò que no és competència del Govern, com per exemple agafar un, el certificat Covid per accedir a gran part de la vida social a Europa es manté. A trets generals, gairebé tots els països el demanen per accedir a la restauració i l'hostaleria, als, i a l'. En resum, tot allò en què té a veure amb la vida social.N'hi ha, però, que han anat més enllà. És el cas d', que demana el-per vacunats, recuperats o proves negatives- per poder accedir al, tant per a desplaçaments entre diferents regions o ciutats, com en viatges dins de la mateixa localitat. A més, a partir del 15 de febrer els majors de 50 anys i tot el personal educatiu hauran de mostrar la prova de vacunació completa, l'anomenat, per poder entrar als seusEl retorn de l'obligatorietat de la mascareta al carrer acordada abans de Nadal va ser una de les mesures més controvertides a l'Estat, i només van seguir la mateixa políticai el. Aquests dos últims territoris han aixecat la mesura al gener tot i que els contagis segueixen disparats, i Espanya ho farà la setmana que ve , després que diverses comunitats, entre les quals hi havia Catalunya, ho sol·licitessin.A la resta d'Europa, no s'ha considerat que portar o no mascareta al carrer sigui un factor clau per aturar els contagis amb l'arribada de la variant òmicron, i territoris comja fa mesos que no obliguen i només recomanen portar-la a la via pública en cas d'aglomeracions o que no es pugui mantenir una distància de seguretat. Més tard o d'hora, però, ha acabat sent la mesura que tot Europa ha coincidit en retirar.​​​​​​​​​

