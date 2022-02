Noruega se suma a Dinamarca: elimina restriccions i recupera la «vida quotidiana»

Altres notícies que et poden interessar

Un altre país europeu se suma a l'estratègia deen el camí cap a posar fi a la pandèmia. El govern deaixecarà la gran majoria deper frenar laa partir d'aquest dimarts a les 23 hores, tal com ha anunciat el primer ministre del país,Les autoritats ja no limitaran el nombre de persones que poden assistir a domicilis ni a esdeveniments a interiors o exteriors. A més, en esdeveniments amb seients fixos, com el, elo les, s'ha eliminat el requisit de la distància social, cosa que significa que es podrà recuperar elPer altra banda, Noruega recomanarà afer "esforços" perquè l'ensenyament es dugui a terme de forma presencial de manera completa, igual que els empresaris ja no estaran obligats a facilitar el, tot i que sí que tindran la possibilitat d'implementar-lo si així ho consideren."Amb tot el que sabem avui, és correcte eliminar la majoria de mesures de contenció", ha indicat Gahr Støre, abans de recordar que la variant òmicron "causa malalties menys greus" i que els nivells de vacunació a Noruega són "molt bons". Per la seva banda, la ministra de Salut,, ha fet una crida a “”.L'única mesura que es manté és l'obligatorietat de lasi no és possible mantenir la distància física, però el govern del país preveu aixecar aquesta mesura i qualsevol de les restriccions vinculades a la Covid abans del. Des de l'inici de la, Noruega ha registrat aproximadament 781.000 contagis i 1.400 morts.​​​​​​​​​

