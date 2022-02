Obeses fa públic el seu nou disc «L'ai al cor»

Portada de «L'ai al cor» Foto: Obeses

El grup de pop-rockha fet públic aquest dimarts el títol del seu sisèd'estudi, "". En un comunicat, el conjunt ha revelat que després d'un any i mig apartat dels escenaris, iniciaran una novaper presentar i desvetllar el nou treball.La nova entrega del grup serà un "", de manera que no hi haurà una data concreta de llançament del disc i el públic anirà coneixent els nous temes al llarg de l'any. Amb aquest llançament de "L'ai al cor" el grup vol fer valdre l'exploració de ", noves estètiques i nous conceptes" i l'evolució de la banda.Els primers concerts confirmats de la gira per presentar aquest nou projecte seran el 25 de març a l'i l'1 de maig al, al Gironès.

