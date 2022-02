Un franctirador hauria assassinat amb un rifle l'home trobat mort a la Baronia

Unva assassinar un veí d’Oliana (Alt Urgell), de 61 anys, el dimarts passat amb un rifle a distància. Segons explica el diari Segre, els fets haurien succeït en una zona forestal de, a la(Noguera), lloc on un operari treballador de la víctima la va trobar prop d’una finca on treballava.Segons el rotatiu, l’autor estava amagat i va esperar que la víctima es posés a tret. Quan s’hi va posar, va rebre un tret al pit que li va provocar la mort. A hores d’ara no es coneix la hipòtesi exacta del crim, però s’especula que hauria estat motivat per unarelacionada amb elsde la víctima.

