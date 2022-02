Radiografia de les sis onades de Covid: dos anys d'encerts i errors

Elsseran coneguts com la. El 25 de febrer es compliran dos anys del primer cas deconfirmat ai, des de llavors, no hem parat de parlar dia sí dia també d'aquest virus que ens ha canviat la vida. Hem après a conviure amb laenganxada a la cara, a no saludar-nos fent-nos dos petons i a reunir-nos de forma virtual per evitar les trobades cara a cara. Hem deixat enrere l'alarmisme de principis del 2020 i els guants blaus del quiròfan, hem vist que el teletreball és una opció possible i, sobretot, ens hem adonat que és més necessari que maiFernando Simón, Oriol Mitjà, Alba Vergés, Josep Maria Argimon o Carmen Cabezas han estat alguns dels noms que ens han acompanyat durant aquests gairebé dos anys facilitant-nos novetats, actualitzacions i posant-nos en alerta cada cop que se situaven -i situen, encara alguns- davant les càmeres.són conceptes que ens han servit per entendre en quin moment de laens trobàvem, què passaria els pròxims dies i els hem interioritzat tant que, fins i tot, ens costarà no pensar-hi. Dades i gràfics; noushospitalaris, pacients crítics a lesacumulada,i taxa de. Més conceptes freqüents amb actualitzacions diàries que marquen el ritme del virus, una rutina que, a la primavera, -segons paraules del conseller de Salut, Josep Maria Argimon-, pot canviar.





L'arribada de la variant òmicron el desembre passat ens va tornar a sorprendre, tot i saber que era una opció possible, i va tacar unes festes de Nadal que volien apropar-se a la vida prepandèmia. Ara, que sembla que la corba de la sisena onada de la pandèmia s'ha doblegat -tal com indiquen les dades epidemiològiques facilitades pel Departament de Salut dels darrers dies-, és un bon moment per radiografiar quina ha estat la gestió de les diferents onades durant aquests dos anys i veure si realment n'hem après alguna cosa. Quan s'han aplicat i alliberat restriccions? Com s'ha planificat el futur més imminent en cada onada? Quins interessos hi havia darrere de cada decisió?

Primera onada: l'esclat de la pandèmia

Segona onada: l'estiu del desconfinament frustrat

Tercera onada: un hivern marcat per l'inici de la vacunació

Quarta onada: un "repunt" de la tercera amb incidències més baixes

Cinquena onada: variant Delta a l'atac

Sisena onada: l'efecte òmicron augura el fi de la pandèmia

A principis de 2020, la Covid-19 era un virus llunyà que provocava certs problemes en una zona de laanomenada. Després va saltar ai va obligar a tancar la Llombardia, però se'l continuava veient a molta distància i poc perillós, malgrat que les evidències ja començaven a ser clares. El virus va arribar a casa nostra a final de febrer i la resta de la història és coneguda per a tothom.Era un, no el coneixíem i lesque van prendre les autoritats van ser radicals. Es va decretar l', es va establir untotal i només es va mantenir l'activitat essencial. Teletreball, teleclasses i vida entre quatre parets: anar al supermercat era l'única manera de sortir de casa enter el 15 de març i el 4 de maig del 2020, dia en què es va iniciar el. Quatre fases prèvies abans d'arribar a l'anomenada, quatre dates que donaven mésa la ciutadania, quatre dies clau marcats al calendari que, sovint, es van veure frustrats per la situació pandèmica.mundial va patir unaimpressionant. S'havia aturat l'activitat, res funcionava, no hi havia compres, ni vendes. El món es va bolcar amb la fabricació de material sanitari: les empreses de confecció van fer, les multinacionals de l'automoció van ferper a les UCI i les farmacèutiques van iniciar lacontra la Covid. Catalunya, també.Sigui perquè la desescalada es va fer massa ràpid -per pressions dels sectors econòmics o per les ganes de tenir, de nou, vida- o perquè el virus era més fort del que pensàvem, l', que havia de ser l'estiu de les retrobades, va acabar sent l'estiu delUn mes i mig després d'alliberar les restriccions a tot Catalunya, van aparèixer els brots del Segrià i de l'Hospitalet, que ràpidament es van anar expandint per la resta del territori.La Covid es va tornar ai s'havia de frenar. Els hospitals es van tornar a omplir molt ràpidament, les UCI van arribar a gairebé 600 crítics i la societat seguia sense estar preparada per fer front al virus. La lluita per les vacunes seguia, amb esperança, però encara no hi havia remei. La conseqüència:. Les autoritats van haver de fer marxa enrere i, començant pel tancament de l'oci nocturn, entre el juliol i el novembre del 2020 es van anar limitant aforaments, trobades i, fins i tot, es va aplicar un segon tancament gairebé total entre el 17 d'octubre i finals de novembre.Tot i que la desescalada de la segona onada es va iniciar el 23 de novembre, mai es va arribar a fer el pas cap a la següent fase perquè les dades no ho permetien. Vam viure elmarcat per les trobades de 10 persones i grups bombolla, el toc de queda nocturn -una mica flexibilitat els dies més marcats de les festes-, i elde Catalunya. Lai lavan ser els sectors més afectats d'aquestes onades en veure limitada la seva activitat, primer al 50% d'ocupació i, després, amb el tancament dels locals. I, mentrestant, l'anava acumulant mesos de tancament i zero activitat.L'aparició de lava alterar, de nou, la nostra vida. Elsvan viure una allau d'ingressos més alta que en l'onada anterior i hi havia molts malalts crítics, que van arribar a superar els 730 (la xifra més alta de la pandèmia, després de la primera onada). La bona notícia de tot plegat va ser l'contra el virus que, entre incertesa i inseguretat, es va començar a administrar als més grans eldel 2020, només deu mesos després de detectar-se el primer contagi a Catalunya.Els hospitals no es van arribar a buidar i seguien força plens -no tant com durant els mesos anteriors- i la situació seguia preocupant les autoritats, que van posar-li el nom dede la pandèmia mentre algunsho consideraven un. A principis d'abril, previ a la Setmana Santa -que havia de ser un respir sobretot per al sector turístic català- es va començar a alliberar restriccions, tot i que les dades no van permetre fer-ho tant com s'hagués volgut.Primer per vegueries i després amb lliure mobilitat per tot Catalunya, el. A poc a poc l'activitat tornava a tenir una mica de normalitat, els bars i restaurants obrien fins a les onze de la nit després de molts mesos, es van ampliar els aforaments a la cultura i l'esport i començava a sonar el final de l'obligatorietat de dur mascareta al carrer. Al voltant de la revetlla de Sant Joan va reobrir l'oci nocturn després de 15 mesos de tancament i, sobtadament, el dissabte 26 de juny el govern espanyol va anunciar que. Ens podíem tornar a veure somriure.La interacció social de l'estiu, les ganes de tenir uns mesos de calma i poder gaudir de les festes i l'oci van catapultar la. Es va accelerar elperquè la majoria de la població estigués immunitzada davant lade la Covid que arrasava per on passava mentre els hospitals es tornaven a tensar i les UCI acumulaven centenars de malalts crítics.Ràpidament, es va, de nou; es vandurant la nit, amb l'obligació de tancar-ho tot entre les 00.30 h i les sis de la matinada, i elva tornar a treure el cap, ara només per als municipis de més de 5.000 habitants amb incidències altes. A mitjans d'agost es va començar a veure una baixada progressiva dels indicadors de la pandèmia que va comportar la caiguda del toc de queda i elde la cinquena onada durant elsDesprés d'una tardor en què només sabíem que estàvem en pandèmia per l'ús de la mascareta en espais interiors, el mes deens va sorprendre, de nou, el virus amb l'aparició d'una nova variant.corria com la pólvora, era extremadament transmissible -que no agressiva- i els. El, fins llavors necessari per viatjar, es va convertir en indispensable per poder entrar a la restauració o als gimnasos, a més de l'oci nocturn -obert des de principis d'octubre.L', afectant sobretot les festes dei la població més jove, i va comportar que el 24 de desembre entressin en vigor mesures restrictives per frenar-la: toc de queda, aforaments limitats i oci nocturn tancat. Els efectes sobre els hospitals han estat menors i eldefinitivament la pràctica totalitat de les. Aquest dijousi, divendres,. Tornarem, de nou, a recordar la pandèmia només per la mascareta en interiors.Caldrà esperar al final de la sisena onada per veure quina és la direcció del virus i si finalment es pot començar a parlar de gripalització o encara és massa d'hora, com dies enrere pronosticaven els experts. El que sí que sabem és que el coronavirus ha arribat per quedar-se i hi haurem de conviure, tal com ja fem amb altres malalties.​​​​​​​​​

