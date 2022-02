La UEFA denuncia un restaurant per haver creat la pizza «Champignons League»

Els advocats de lano descansen mai. L'última demanda de la màxima organització europea de futbol és especialment surrealista: contra una pizzeria alemanya que va batejar una pizza de xampinyons com a "", en referència a la competició de futbol."Quin honor!", exclama el compte d'Instagram de la. "Només demostra que anem absolutament pel bon camí", diuen els propietaris de l'establiment, que anuncien que no deixaran de preparar aquesta pizza: "A veure fins on arriba la UEFA", diuen.En la publicació, amb la imatge de la denúncia de la UEFA, la pizzeria Wolke ha aprofitat per promocionar la que per ells és. Alguns dels seguidors de la pàgina ja han demanat fins i tot la creació d'una Superlliga europea de pizzes, com la que volien preparar diversos clubs -entre ells el Barça i el Madrid- al marge de la UEFA.

