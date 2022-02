Vídeo | Rosalía recita el Parenostre en català en un programa dels EUA

“she was a rapper?” im crying lmfao😭 pic.twitter.com/T4wk3vXnjr — т 🦋 (@argentosfilm) January 29, 2022

Unes imatges deal programa Chillin Island d'HBO Max s'han fet virals a les xarxes en les últimes hores. L'artista ha participat en un dels episodis d'aquest programa sobre hip-hop i en un dels moments de l'entrevista, la cantant ha començat a recitar elen català, tal com el recitava la seva àvia, mentre movia la mà, com sol fer l'artista internacional quan canta.El presentador del programa no entenia el que estava passant i li ha preguntat si la seva àvia era. En aquest moment, Rosalía ha rigut i tot seguit li ha aclarit que estava resant en català.La cantant, un fenomen de la música en espanyol, està d'actualitat aquesta setmana per la imminent publicació del seu nou disc,, del qual aquest dimarts ha revelat la portada

