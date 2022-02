Detenen el sospitós d'un homicidi al barri de Sant Andreu de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut el principal sospitós per la mort violenta amb arma blanca d'un jove el passat 28 de novembre en una baralla en la plaça de Can Fabra del districte de Sant Andreu de Barcelona. Segons ha informat la policia catalana, el detingut és un jove de 19 anys, a qui els agents situaven com el principal investigat per aquest crim, que va passar de matinada.Els Mossos, que mantenen la recerca oberta i no descarten més detencions, han arrestat el sospitós en un dispositiu dut a terme aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar la matinada del passat 28 de novembre, en una baralla a la plaça de Can Fabra.Quan els Mossos van arribar al lloc, després de ser alertats que s'estava produint una baralla al carrer, van localitzar a un jove ferit en el pit per arma blanca, per la qual cosa va ser atès pels agents i després pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron, on finalment va morir.

