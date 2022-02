La sanitat privada catalana deixa de tenir conveni laboral per falta d'acord

, després que ni que a última hora fracassés la mediació de la Generalitat entre les dues patronals catalanes, La Unió i ACES, i els sindicats UGT i CCOO. El nou conveni, aprovat inicialment al desembre, afectava hospitals, consultes, laboratoris d'anàlisis clíniques i centres d'assistència, peròi tampoc van signar l'autorització per prorrogar l'actual conveni fins al 15 de febrer.El nou convenii altres millores laborals. La no ratificació del nou conveni implica que tots els professionals afectats pel conveni no gaudiran de les millores que s’havien posat sobre la mesa negociadora i, que havien estat aprovades per les parts amb un preacord signat el 29 de desembre passat.de l'1,4% a partir del juliol del 2021 sobre tots els conceptes salarials i, per al 2022, entre un 2,25% i un 2,50% en funció del nivell professional.Addicionalment,la carrera professional i el sistema d’incentivació; i millores de caire social i organitzatiu, entre d’altres. Per a les dues patronals sanitàries el trencament de la negociació és una "situació preocupant i inèdita, ja que suposa un retrocés en les condicions laborals guanyades en els deu convenis anteriors".En aquest sentit,consideren que va haver-hi bona fe negociadora, es van atendre la majoria de les peticions sindicals, i les propostes fetes i no acceptades es trobaven en la part alta dels acords dels convenis signats en altres sectors fins ara.

