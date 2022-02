Dinamarca enceta l'era postCovid

Altres notícies que et poden interessar

El país nòrdic ha encetat aquest dimarts l'era postCovid amb l'que, fins ara, encara es mantenien. S'acaba l'obligatorietat de dur mascareta en espais interiors i públics, no hi ha límits d'aforament o horaris per a les activitats d'oci, les discoteques reobren i no és necessari fer ús del passaport Covid enlloc.Després de ser pioners en aplicar restriccions el març del 2020, Dinamarca es converteix així en el-el Regne Unit ja ho ha fet durant el gener- enper la pandèmia. "Diem adeu a les restriccions i donem la", ha anunciat recentment la primera ministra del país, Mette Frederiksen.El govern danès justifica la decisió amb elque s'ha implementat: "Les vacunes han resultat ser el que pensàvem, una superarma que ha donat una forta protecció contra el virus". Així, amb més del 80% de la població vacunada amb pauta completa, i un 60% de dosis de reforç administrades, l'executiu del país nòrdic ha deciditL'alliberament de restriccions arriba en un moment en què les-amb aproximadament 50.000 infectats al dia-, una dada que el govern danès considera rellevant, sumada al descens de pacients a l'UCI i l'estabilitat dels hospitals, perquè calculen que en dos mesos es contagiarà el 50% de la societat i, per tant, augmentarà laLa periodista catalana Marta Casagolda, que aquest dimarts ha parlat ai Els Matins de TV3, ha explicat que aquest canvi d'era generai ha afirmat que aquests dies hi ha molt absentisme laboral i les escoles estan força buides per l'allau de contagis. Sobre aquest fet, Casagolda ha detallat que l'executiu danès aposta ara per-no obligatòries- per als infectats de Covid.Cal recordar que no és el primer cop que el país nòrdic vol reobrir i fer un pas endavant. Ja ho van intentar el passat mes de setembre, tot i que l'arribada de la sisena onada i la variant òmicron -ara la sigil·losa- impactés de ple al continent. Aquest precedent fa pensar que, en el cas que hi hagués un nou descontrol de la pandèmia, el govern danès faria, de nou, marxa enrere.​​​​​​​​​

