La vacuna catalana és «més potent» que la de Pfizer contra l'òmicron, segons Hipra

defensa que la vacuna que està desenvolupant dona una resposta "més potent" que la de Pfizer a la variant òmicron. La directora d'I+D i Registres de la farmacèutica amb seu a Amer (Selva),, ha concretat que els resultats dels assajos són "molt bons": "La vacuna és capaç de generar més anticossos protectors que la vacuna amb la qual ens comparem". La farmacèutica gironina manté la previsió de tenir l'autorització de l'Agència Europa del Medicament al maig i poder comercialitzar la vacuna.En paral·lel, Hipra està dissenyant assajos centrats en nens i adolescents i persones immunodeprimides. Precisament aquest dimarts, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Així, la farmacèutica Hipra pot fer el pas previ abans de rebre l'autorització de l'Agència Europea de Medicaments.Hipra iniciarà aquesta fase en què necessita 3.000 voluntaris i es desenvoluparà en 15 hospitals de l'estat espanyol, així com. L'objectiu d'aquesta fase és comprovar si la vacuna és eficaç i segura com a dosi de reforç en persones que han rebut dosis d'altres farmacèutiques. La previsió és que la vacuna estigui llesta el segon trimestre del 2022 amb capacitat de producció de 600 milions de dosis.La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va ressaltar aquest dilluns que fins ara laha tingut "resultats molt satisfactoris" en les diferents fases de la recerca. "Els resultats han estat molt bons, dona una gran resposta d'immunitat contra la Covid-19, i fins i tot presenta bons resultats contra l'òmicron", ha detallat.Igualment, la ministra va destacar que aquesta vacuna, com que està basada en una plataforma de recombinació de diverses proteïnes, "". "Els resultats són bons, no s'han presentat efectes adversos en els voluntaris", ha insistit.Finalment, Morant ha qualificat de "" si finalment s'aconsegueix autoritzar aquest fàrmac. "En un país on abans de lano hi havia cap empresa que fabriqués o participés del procés de les vacunes humanes. Ens ajudarà a nosaltres i a la resta del món en aquest repte", ha reblat.​​​​​​​​​

