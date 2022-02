Mor als 31 anys l'actor Moses J. Moseley, de «The Walking Dead»

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Tragèdia en el món de les sèries i de la televisió. L'actor nord-americà,, ha perdut la vida amb només. Molt conegut pel seu paper secundari en una de les temporades deMoseley ha estat trobat sense vida després que la seva família denunciés la seva desaparició. Ara per ara, les autoritats deinvestiguen les causes de la mort.La policia va poder trobar el cos sense vida de Moseley gràcies a la localització del seu vehicle al municipi d'Stockbridge, al sud-est d'Atlanta. La seva carrera es va iniciar el 2012 quan va aparèixer com a figurant a, per després adquirir un paper una mica més rellevant en sis episodis. Era un dels cadàvers zombis que el personatge deduia amb un collar.En una breu piulada,i mostra el seu dolor per la pèrdua de Moseley. "Els nostres pensaments i pregàries estan amb Moses J. Moseley de la nostra família de", es llegeix.

