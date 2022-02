El «The New York Times» compra el joc Wordle

El diari nord-americàha anunciat la compra de Wordle, el joc linguistic de moda que inunda les xarxes socials diàriament de requadres grocs, verds i grisos. Segons ha informat el mateix rotatiu, la compra s'ha produit per una quantitat desense determinar.en una clara intenció d'augmentar les subscripcions digitals, objectiu que van situar per al 2025 en 10 milions de persones. Wordle és un joc que consisteix a trobar una paraula a partir dels encerts i errors comesos en un determinat nombre d'intents. De fet, el joc, l'altra gran revelació de l'entreteniment lingüístic que ho ha petat a Catalunya.D'una manera molt senzilla.Consisteix a endevinar cada dia una paraula utilitzant, només, 5 lletres aleatòries. Actualment, el Wordle ja compta amb versions en diversos idiomes, entre els quals hi ha el català.En total, hi ha 6 intents per endevinar la paraula. L’aplicació marca en verd les lletres que són a la posició correcta, en groc les que la paraula conté, però no són al lloc indicat, i en gris les que no apareixen a la paraula.El Wordle el va crear a casa seva l'enginyer de programaridurant la pandèmia perquè la seva parella, que és aficionada a aquests tipus de jocs, s’entretingués. Uns mesos més tard, va decidir compartir la seva creació i el dia d'avui ja hi juguen més de 300.000 persones.

