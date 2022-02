El govern espanyol ratifica que no farà cap canvi en la reforma laboral

Lacontinua en l'aire, però més a prop de ser aprovada a 48 hores de la votació de la convalidació del decret al Congrés dels Diputats. Aquest dimarts Més País i Compromís han anunciat que donaran suport al text pactat entre el govern espanyol, els sindicats CCOO i UGT i la patronal CEOE. La portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Rodríguez, ha insistit que no es contempla "cap altre escenari" que no sigui la convalidació sense canvis."És ja una llei vigent que està portant enormes avantatges als treballadors, gaudeix de la legitimitat del diàleg social i els grups parlamentaris faran aquesta reflexió", ha dit, i ha afegit que l'executiu de coalició treballarà per aconseguir els suports necessaris.A hores d'ara hi ha 160 diputats que votaran a favor de la llei: els 120 del PSOE, els 34 d'Unides Podem, els dos del partit d'Íñigo Errejón i el diputat de Compromís, el de Nova Canàries, el de Terol Existeix i el del Partit Regionalista de Cantàbria. Si no es canvia el text pactat entre patronal i sindicats, els nou diputats de Ciutadans també hi donaran suport, i també s'hi sumarien els quatre diputats del PDECat, Unió del Poble Navarrès (1) i Coalició Canària (1).ERC, Bildu i el PNB, aliats habituals de la coalició, reclamen canvis en el decret a canvi del suport a la norma, però l'executiu de Pedro Sánchez no vol modificar el text. "Ha de convalidar-se en els seus termes perquè continuï beneficiant centenars de treballadors que han vist millorats els seus salaris i les seves condicions laborals", ha argumentat.

