El govern espanyol aprova la llei de l'habitatge que «evitarà l'especulació»

El consell de ministres ha donat llum verda a la, que ara anirà al Congrés dels Diputats. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha defensat que servirà per evitar que hi hagi propietaris que visquin "sense treballar" dels "habitatges heretats". La ministra de Transports i Habitatge, Raquel Sánchez, ha explicat que la norma "no va en contra dels propietaris" sinó "de l'especulació", i ha afegit que està cridada a "perdurar en el temps", després que el Consell General del Poder Judicial emetés un informe desfavorable.Sobre aquest informe, Sánchez ha defensat que "proporcionar cases dignes i assequibles als col·lectius més febles" no envaeix cap competència autonòmica, perquè l'Estat té "competència exclusiva" de garantir l'accés a l'habitatge, segons l'article 149 de la Constitució, ha argumentat.La nova llei d'habitatge impedirà que els propietaris de pisos protegits puguin alliberar-los i vendre'ls a preu de mercat durant un mínim de 30 anys. Els anomenats(VPO) tenen en l'actualitat un període perquè es desqualifiquin que fixa la comunitat autònoma, i quE se situa entre els 10 i els 30 anys. Només quan ha transcorregut aquest termini s'allibera la propietat i es pot vendre a un preu de mercat i, obtenint un benefici. Si no, només es pot transmetre a un preu limitat. Ara el mínim serà de 30 anys.La norma habilita a aplicar mesures deen zones tensades, com ara deduccions fiscals per als propietaris que rebaixin els preus i garanties per als llogaters una pròrroga quan acabi el contracte. En aquest sentit, Belarra ha defensat que la llei posa ordre en la "llei de la selva" de la "bombolla del lloguer" que va arribar després de la bombolla immobiliària que va esclatar el 2008."Aquesta llei protegeix els llogaters, ho posa fàcil als petits propietaris i exigeix als grans propietaris corresponsabilitat en la garantia del dret a l'habitatge", ha assegurat la ministra i líder de Podem, en referència alsper evitar encariments a les zones que les comunitats declarin "tensades". La regulació del lloguer no entrarà en vigor fins que passin 18 mesos.Per la seva banda, Sánchez ha defensat que la norma ajudarà "els més vulnerables i els més joves", que han vist "limitada la capacitat d'emancipar-se" perquè no tenien "un lloc al qual dir llar", i ha adreçat la llei a les persones "angoixades" per problemes residencials. "El govern (espanyol) corregeix les disfuncions per garantir la igualtat d'accés a l'habitatge", ha proclamat.

