La mesa «proposa» l'aturada de l'activitat del Parlament pel cas Juvillà

El PSC no seguirà la recomanació

Ciutadans i Vox amenacen amb els tribunals

De "suspendre" l'activitat del Parlament proposada perque es desconvoquin les comissions que, d'entrada, estan previstes aquesta setmana. Aquesta és la decisió final de la mesa de la cambra per afrontar el xoc amb la Junta Electoral Central per l'escó del diputat de la CUPdesprés que elshagin advertit la presidenta del "delicte greu" que podria suposar suspendre l'acció parlamentària. Finalment, els grups independentistes desconvocaran les comissions que presideixen, una alternativa per entorpir l'activitat sense que comporti un risc judicial, però l'oposició ja ha advertit que mantindrà totes les comissions que depenguin d'ells.El que encara no han determinatés durant quant de temps es fa extensiva aquesta "recomanació" de desconvocar l'agenda prevista. Republicans i cupaires han reclamat que es faci durant el menor temps possible perquè, a més de "preservar els drets" de Juvillà, també es defensin els de tots els diputats i la pròpia institució de representació. ERC proposa, de fet, que aquesta aturada concebuda com a protesta i també com a via per preservar el personal de la cambra en aquest xoc amb la JEC, sigui deo, en tot cas, el més curt possible. De fet, probablement serà dijous quan es convoqui la comissió de l'estatut del diputat, on es tornarà a votar si Juvillà continua sent o no diputat malgrat l'ordre de la JEC, que dijous passat va donar cinc dies hàbils per fer efectiva la inhabilitació sense que hi hagi encara sentència ferma del Tribunal Suprem.La presidenta del Parlament, i aquesta setmana no n'hi ha. A les comissions, funciona diferent. Cada president de comissió és qui ha de decidir si convoca o no les sessions, i Borràs no té competència per fer-ho en aquest àmbit. Només es suspendrien les comissions si les presidències respectives ho acordessin, cosa que podria passar en aquelles que estan presidides per partits independentistes (ERC presideix la comissió d'Interior o la CUP la comissió sobre el model policial, per exemple), però no en aquelles comissions on la presidència recau en un partit no independentista.. El PSC, de fet, ha repassat tot el que podria deixar de fer-se en cas de prosperar: 13 comissions legislatives, dues comissions d'estudi, dues ponències de llei i el ple de la setmana vinent. La portaveu socialista,, ha dit que la "recomanació" de la presidenta del Parlament és "esperpèntica" i ha demanat executar l'ordre de la JEC de retirar l'acta de diputat a Juvillà. La diputada no ha descartat "mesures jurídiques" contra la proposta de Borràs de suspendre l'activitat parlamentària si suposa vulneració dels drets dels diputats. En tot cas, el PSC no seguirà la recomanació i continuarà fent activitat parlamentària i convocant les comissions que presideix."La proposta de Borràs pot comportar que no s'aprovi el dictamen d'emergència habitacional", ha recordat Romero. També s'endarrereix la renovació d'alguns òrgans com el CAC o la Sindicatura de Comptes. "Demanem a Borràs que actuï pensant en els interessos de la institució i dels ciutadans, que faci de presidenta de tots", ha dit. El PSC ha convocat una reunió d'urgències i prendran "totes les mesures que calguin per aturar el despropòsit", sobretot si es vulneren drets dels diputats. Romero ha dit que el moviment de Borràs és "instrumentalitzar" el Parlament amb finalitats "personals i partidistes".Els comuns també s'han oposat a la proposta de la presidenta del Parlament. La portaveu, Jéssica Albiach, ha dit que és "compatible" defensar l'escó de Juvillà i alhora mantenir obert el Parlament. També ha lamentat que s'han assabentat de la proposta de Borràs de "tancar el Parlament durant quinze dies" a través dels mitjans. Això, ha dit, "devalua" la funció de la cambra. Els comuns insisteixen que s'ha de defensar el dret de Juvillà de mantenir l'escó fins que hi hagi una sentència ferma. "La decisió correspon a la mesa i a la presidenta del Parlament. Nosaltres diem que no cal suspendre l'activitat parlamentària per donar suport a Juvillà", ha remarcat.El portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha dit que els partits independentistes volen tornar a paralitzar el Parlament per evitar complir sentències judicials. "És una anomalia, Borràs està posant en entredit el prestigi del Parlament", ha denunciat. El diputat ha insistit que Juvillà ja no és diputat del Parlament i el que ha de fer Borràs és "retirar-li l'acta de diputat de manera immediata". El partit espanyolista ha avisat que portarà el cas davant del TC per vulneració "flagrant" del dret de participació política. Martín Blanco ha dit que Borràs no té marge de maniobre i ha insinuat que prefereix ser inhabilitada per desobediència que no pas per "fraccionar contractes públics", en relació al cas de la Institució de les Lletres Catalanes.El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha dit que el Parlament s'ha convertit "en un circ" pels "capricis dels separatistes que no volen complir la llei". Garriga ha dit que l'independentisme vol estar "per sobre dels ciutadans" en el compliment de la llei. "Juvillà és un delinqüent perquè ha desobeït la llei", ha afirmat el diputat ultra, que ha dit que els moviments de la mesa del Parlament són "una vergonya". En aquest sentit, Vox ha advertit que interposarà una querella contra els membres de la mesa si no obeeixen la Junta Electoral. La querella es presentarà divendres o dilluns, si no s'ha obeït l'organisme electoral i s'ha deixat sense acta el diputat de la CUP. Així mateix, els ultres han tornat a demanar suspendre l'autonomia per fer que es compleixin les lleis.

