La Generalitat elimina les quarantenes a les escoles

Elreclamarà a l'que els nens sense símptomes o amb un test negatiu no hagin de fer quarantena quan hi hagi positius a l'aula. Aquesta és una de les demandes que es traslladarà al consell interterritorial de salut estatal, segons ha anunciat aquest dimarts la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del gabinet català. L'encarregada de fer aquesta petició serà, secretària de Salut Pública de la Generalitat. Què passarà si el govern espanyol la desatén? La Generalitat l'aplicarà igualment, segons ha detallat Plaja.La decisió arriba en un moment en què la sisena onada remet alscatalans. En les últimes hores s'han notificat 32 altes, que situen el total d'hospitalitzats en 3.010 pacients, segons les últimes dades del Departament de Salut. Pel que fa a les UCI, han alliberat 10 llits, i ara per ara hi ha 453 crítics al conjunt del país. Mentrestant, l'Rt o velocitat de propagació recula un dia més, ara vuit centèsimes, i continua per sota d'1 (0,79). És una xifra significativa perquè certifica el descens de la corba de contagis (cada 100 persones contagiades només en tornaran a contagiar 79).D'altra banda, elcau a 4.453 (-532). En paral·lel, s'han declaratde Covid, i ja s'arriba als 2.204.693 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. S'han notificat 108 defuncions i la xifra total es manté en 25.716 morts. La positivitat continua baixant: el 19,74% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Laes manté a la baixa, tant a 14 dies -passa de 5.794,14 a 5.679,78- com a set dies. En aquest cas, es redueix de 2.564,04 a 2.388,27.Pel que fa a la, s'han subministrat 1.144 primeres dosis i 2.227 persones han completat la pauta en les últimes hores. També s'han posat 14.103 vacunes de record. El 87,8% té almenys una dosi de la vacuna i el 85,8% té la pauta completa.​​​​​​​​​

