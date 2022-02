Àustria, primer país europeu en fer la vacunació obligatòria

Altres notícies que et poden interessar

La mesura, que entra en vigor aquest dimarts, obliga que 7,4 milions d'habitants del país s'hauran de vacunar abans del 16 de març, dia que es començaran a aplicar multes a qui no acati la norma.Les autoritats del país enviaran unaa tothom qui no s'hagi vacunat fins ara perquè es posin la dosi obligatòria. Si amb aquesta mesura segueixen sense assolir una taxa satisfactòria de vacunació, el govern austríac aplicarà unaS'emetranper vacunar-se i, en el cas d'ignorar-les, s'aplicaran automàticamentde fins a 3.600 euros anuals.Més enllà dels menors de 18 anys hi ha algunes: es tracta de les donesi les persones amb algunesconcretes. L'obligació, segons detalla la llei, s'allargarà fins al 2024 -o abans, si la pandèmia ho permet.Lesdels països del vell continent per posar fi a la pandèmia es divideixen entre lesper incentivar la inoculació de la vacuna.aposta per la vacunació obligatòria -amb sancions de fins a 100 euros- per als majors de 60 anys;es prepara per imposar també l'obligatorietat, iho aplicarà -als majors de 50 anys- a partir del 15 de febrer.​​​​​​​​​

